Con un diseño moderno y a base un moderno y novedoso modelo de construcción. Así es la nueva casa que se está construyendo un colaborador habitual de Sálvame. Se trata de un ambicioso proyecto por el que llegando los insultos y las críticas en su perfil personal de Instagram. Pese a ello, al protagonista no parece que le importen estos comentarios.

Lo más curioso de la vivienda es, por lo visto hasta ahora en las redes del colaborador, el proceso constructivo. En las imágenes que ha compartido, se puede ver un suelo todavía en proceso y una estructura metálica. Algo así como un esqueleto de acero sobre el que, se entiende, se sustentarán las paredes de la vivienda.

Todo apunta a que cuando el proyecto haya culminado, la nueva casa tendrá un diseño moderno con marcadas líneas geométricas. Está por ver si el colaborador aprovecha parte del terreno para construir una piscina o hacer algún novedoso espacio de esparcimiento.

El colaborador de uno de los programas estrellas de Telecinco que vivirá en esta casa no es otro que Kiko Jiménez. En su cuenta de Instagram ha definido la nueva casa como "no es el Bernabéu pero es mi gran proyecto", aunque no le han parado de llover las críticas. "Se lo debes todo a la familia Flores", "eres ridículo", "cateto", le han respondido algunos usuarios a través de las redes sociales.

No obstante, no todo han sido críticas. Han sido muchos los que le han deseado la mayor de las suertes en esta nueva andadura.