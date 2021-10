La reputación de Pasapalabra está empezando a estar en peligro pese a contar con un concursante de extraordinario nivel y popular entre los seguidores del programa como Orestes. Sin embargo, el concursante está prácticamente solo, pues sus últimos rivales no han sido de su nivel, el cual es muy alto para un recién llegado al formato de Antena 3.

Lo cierto es que el formato lleva muchos años funcionando con ligeros cambios. Sí ha habido modificaciones en las pruebas iniciales, pero tanto el rosco como la dinámica de dos concursantes cara a cara y un grupo de invitados, siempre famosos, permanece inalterable desde hace años.

Si bien, las críticas de los usuarios no sólo se centran en la estructura del programa sino que han puesto el punto de mira en los participantes. "Pasapalabra" tiene complicado mantener el listón dejado por los últimos ganadores del bote. Tanto Pablo Díaz, que se llevó el premio más alto de la historia de la televisión, como Sofía, su sucesora en el trono, fueron participantes que dejaron huella en la audiencia. Igualarles no será tarea fácil para la producción del programa aunque no depende directamente de ellos.

Se está poniendo aburrido el programa. Lo mejor de los duelos de Sofia y Marco era que estaban bastante igualados los dos, cualquiera podía ganar. El único que le ha hecho verdadera competencia a Orestes ha sido Javi y casi no duró en el programa. — jose luis morales (@joseluismb83) 27 de octubre de 2021

En esa línea vienen las quejas de los seguidores del programa, que lamentan la desigualdad de los duelos en el rosco, en el que manda desde hace semanas Orestes.

"Lo mejor de los duelos de Sofía y Marco era que estaban bastante igualados los dos, cualquier podía ganar. El único que le ha hecho verdadera competencia a Orestes ha sido Javi y casi no duró en el programa", han lamentado.