Rafa Mora ha preocupado a sus seguidores a través de una publicación en sus redes sociales. El valenciano ha publicado lo siguiente: "Si me ocurre algo, que sepáis que os agradezco el apoyo de estos años". Así ha comenzado el inquietante mensaje que Rafa Mora ha 'posteado' en su cuenta personal de Instagram.

El mensaje de Rafa Mora ha comenzado así: "Buenos días familia, si me ocurre algo que sepáis que os agradezco a todos el apoyo que me habéis dado estos años". Sin duda, las palabras no han pasado desapercibidas entre sus seguidores.

Si bien la situación da un vuelco apenas unos segundos después. "¿Que por qué digo esto?", pregunta Rafa Mora. "Porque va conduciendo mi chavala", responde ya casi entre carcajadas el extronista y excolaborador de "Sálvame".

La pareja en cuestión es Macarena Millán Suárez, la novia de Rafa Mora, que se toma con humor el chiste de su novio. "Buenos días", responde risueña.