Hace unos días Miguel Bosé promocionaba a los medios su biografía, titulada El hijo del capitán Trueno. Sin embargo, el cantante ha protagonizado nuevas polémicas en su trato con los periodistas, ya que se ha mostrado hostil cuando le han preguntado acerca de asuntos que él trata en su libro y, por supuesto, sobre su postura negacionista de la pandemia.

Este miércoles, 'Sálvame' recordaba el enfado de Bosé con una periodista de El País, y a raíz de eso Carlota Corredera confesaba su mala experiencia con el artista cuando ella empezaba su carrera: "Yo tenía 23 años cuando le entrevisté. Estaba recién licenciada y mi periódico me mando a entrevistarle por séptimo de caballería, uno de los mejores programas musicales que ha habido en España", comenzaba recordando.

"Nadie me ha tratado peor en mi vida. Nunca me han faltado el respeto así, de todas las maneras que te puedes imaginar. Cómo me lo falto él en una entrevista. Y según él era porque estaba haciendo preguntas desafortunadas. Y yo las está haciendo según la nota de prensa que me habían dado", expresaba la presentadora.

"Puso verde a Televisión Española, a la jefa de prensa de Televisión Española... Menos él, todos los estábamos haciendo mal. Jimmy me dijo que tenía que entender que él estaba en otra dimensión porque se había relacionado con Picasso y Orson Wells. Pues mira cariño, yo estudié en un colegio público y tengo mucha más educación", añadía la conductora antes de los aplausos del público. "Si tú quieres hacer promo del libro tienes que hacer promo del libro y eso todo el mundo sabe lo que es", sentenciaba.