El 'Sábado Deluxe' sigue siendo el rey de la audiencia en la noche de los sábados. Aunque "La Voz", su principal competidor, se acerca en las cuotas de "share", el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez sigue liderando.

El "Deluxe" comenzó a emitirse en 2009, y desde entonces permanece en antena. Su presentador habitual es Jorge Javier Vázquez, pero en ocasiones, este puesto lo ha ocupado María Patiño y Terelu Campos. Cuenta con diversos colaboradores como Belén Esteban, Lydia Lozano, Jimmy Giménez-Arnau, Víctor Sandoval o Chelo García-Corqués. Sin embargo, son los invitados los que dan más juego al programa, solo que a veces les salen rana.

Esto es lo que ha ocurrido la noche pasada durante la entrevista a Massiel. Todo comenzó por un comentario de Jorge Javier: "No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé".

"Tú has sido un gran maltratador de la gente"

Ni un segundo tardó la réplica de Massiel. Y nada mejor para defender al cantante que un buen ataque: "Tú has sido un gran maltratador de la gente", espetó. El gesto del presentador lo decía todo de cómo le había sentado lo que acababa de escuchar. "Oye, por favor....", decía, casi como rogando.

De nada sirvió que Jorge Javier, que se revolvía en el asiento, insistiese en hacer callar a la invitada. Massiel continuaba con su acusación. "Que tú quieras que nos respetemos no quieras decir que de vez en cuando tú no tengas un lado también tremendo", apuntó con énfasis. Fue en este momento cuando Jorge Javier, con gesto serio, le advirtió: "Por ahí no vayamos". Pero como si nada.

"Tú tienes lo tuyo"

Por Massiel continuaría la conversación por esos derroteros: "Tú tienes lo tuyo". Tan descolocado estaba el presentador que a la enésima vez que intentaba cortarla se confundió de nombre: "Miguel, digo Massiel, por ahí no vayamos. No, no, no, perdona. Que salga una sola persona de mi equipo...."

Intentos vanos. Fiel al carácter por el que ha estado envuelta en toda clase de polémica durante toda su vida, la cantante contestó. "Es que no se van a atrever nunca".

Durante los tres primeros meses de 2021 y en otras ocasiones sueltas, Sábado Deluxe pasó a emitirse también en la noche de los domingos con la denominación de Domingo Deluxe. Entre el 21 de mayo y el 3 de septiembre de 2021, el programa volvió a la noche de los viernes con la denominación de Viernes Deluxe, volviendo al sábado desde la semana siguiente. Así, el programa añade el día de la semana a su nombre dependiendo del día en que se emita.