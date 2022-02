La batalla entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado ha hecho que muchos manifestantes se congreguen esta semana en la sede del PP. El equipo de 'La Roca', el programa que presenta Nuria Roca, envió a un periodista a la zona para cubrir los últimos movimientos y en mitad del reportaje una mujer criticó de forma contundente al formato y a la cadena.

Nacho García acudió a la manifestación en la que muchos seguidores del PP exigían la dimisión de su líder. El reportero lanzó varias preguntas a algunos de los presentes y gran parte de ellos se mostraban partidarios de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

En mitad de la pieza, una mujer fue todavía más crítica y aprovechó para cargar contra el propio programa y laSexta: "Lo habéis tergiversado todo. Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con lo que estáis contando en La Sexta. O 'la secta', como queráis. No me gusta lo que hacéis", sentenció ante la atenta mirada de Nuria Roca.

La mujer no cesaba en su intento por arremeter contra la cadena ante la mi: "Me enfado con 'la secta'. Sé que esto no lo vais a sacar, pero te lo digo a ti para que lo sepas", sentenció sin ser consciente de que sí iba a salir en pantalla.