La última edición del programa ‘Viva la vida’ se presentaba intenso y no defraudó a nadie. Con la presencia en el plató de Raquel Mosquera y de un abogado del testamento de Pedro Carrasco, los colaboradores del espacio se agolparon a la hora de emitir sus opiniones, a lo que la presentadora Emma García no tardó en poner orden en el gallinero. "Un momento, silencio. Un poco de paz, ¿eh? que acabamos de empezar", no dudaba en decir la presentadora entre las voces de sus compañeros.

Emma García elevó el tono contra sus propios colaboradores, a los que reprendió en pleno directo. Entre ellos, cómono, Kiko Matamoros y Pilar Vidal, que se enzarzaron en una fuerte discusión: "Pilar y Kiko, vale", decía la presentadora, que seguidamente 'explotaba' y soltaba un sonoro "que os calléis, coño". "Tengo una mala leche que vais a flipar hoy. Ándate con ojo, Avilés". La gran cantidad de contertulios que se dan cita en el programa hace que día a día la conductora del formato se vea sobrepasada. En la última emisión del programa tanto que Raquel Mosquera como el abogado de la herencia de Pedro Carrasco, padre de Rocío Carrasco, tuvieron que analizar la polémica actualidad entre una maraña de colaboradores que intentan ganar su espacio a base de voces, lo que enfada a la sufrida presentadora. Emma García rompe a llorar en 'Viva la vida' al hablar de su familia: "Son fechas complicadas" "Me gustaría escuchar a Alejandra. Oye, de verdad, vamos a ver. ¡Por favor! ¡Quiero hacer un programa! Quien no lo quiera hacer que se largue. De verdad. Kiko, te estoy dejando hablar. Y a ti también, pero no hay manera. Dejadme repartir los turnos, que para eso estoy. Tendré que hacer mi trabajo, igual que hacéis vuestros el vuestro", acababa diciendo Emma García. Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España.