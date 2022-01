Conmoción entre los seguidores de "Viva la vida". La sorpresa entre los telespectadores ha sido mayúscula cuando han encendido el televisor y al frente del programa se han encontrado a Sandra Barneda. Todos se han hecho la misma pregunta: "¿Dónde está Emma García?".

La noticia llegó a primera hora de la tarde. Fue entonces cuando saltó la sorpresa. Comenzaba "Viva la vida" y al frente no estaba Emma García, como es habitual. En medio del plató estaba Sandra Barneda, para sorpresa de buena parte de la audiencia, que eso sí no acusó el cambio de cromos, pues los datos del programa fueron los mejores desde finales de noviembre. La última edición del espacio alcanzó así el 13,9% de cuota, con 1.603.000 espectadores y superando los siete millones de contactos, aportando el 34,4% de la audencia del día de Telecinco.

Por el momento se desconocen los motivos exactos por los que Emma García no estuvo al frente del programa. La dirección de "Viva la vida" apenas aclaró el asunto a través de sus redes sociales. "Emma García no se encuentra en condiciones para presentar el programa este fin de semana y es por ello por lo que Sandra Barneda le toma el relevo durante estos días. ¡Mucho ánimo compañera!", han escrito a través de la cuenta oficial de Twitter del programa.

Tras el mensaje, han comenzado las especulaciones. Si bien parece poco probable que Telecinco haya decidido prescindir a partir de ahora de Emma García, ésta es una opción que no todos los seguidores han desechado, pues algunos de ellos como se aprecia en el tuit inferior le tienen poca simpatía. Si bien, la hipótesis que parece más lógica es que la presentadora padece algún problema de salud que le ha impedido trabajar. En este sentido, muchos han apuntado al covid. Los contagios de la variante ómicron están descontrolados en prácticamente todo el mundo, por lo que no se sería descabellado pensar que García es una de los miles de españoles afectados.

Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Qué tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.