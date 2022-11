'First Dates' recibe de vez en cuando a comensales que no aprobarían un examen de geografía española. Este es el caso de José Ángel, un estudiante murciano de 18 años, que entró al restaurante hablando de su zodiaco: "Soy Libra y es en lo que baso el 90% de mi personalidad, pero si salimos del tema horóscopos, soy una persona extrovertida y espontánea".

Instantes después, José Ángel supo que iba a conocer a Pau, un estudiante de 19 años, que aseguró que le gustaba mucho el maquillaje: "Me parece una manera de expresar lo poco conforme que estoy con lo que se espera de mí. Por un lado, quiero destacar mi feminidad, pero sin buscar lo extremadamente femenino".

Una vez sentados en la mesa que 'First Dates' les reservó, lo cierto es que ambos se conocieron más a fondo y se rieron, incluso del tremendo error geográfico que hubo cuando José Ángel no supo ubicar en qué parte del mapa de España estaba Donostia, la ciudad natal de Pau.

"¿Me has dicho que eres de Donosti? No he estado ahí en la vida, ¿está en Galicia?", dijo José Ángel, algo que dejó de piedra al guipuzcoano, que le respondió a sus palabras: "¿Suena a gallego?"

"Está en Euskadi, ¿San Sebastián?", le contestó Pau a José Ángel, que prefirió cerrar el asunto con una contundente frase: "Todas las comunidades esas son iguales"

En los últimos minutos, y dejando aparte este lapsus, lo cierto es que la buena sintonía entre ambos no fue determinante, ya que los dos coincidieron al asegurar que no querían tener una segunda cita en 'La decisión final' de 'First Dates'. "Nuestras vibras son muy amistosas y es un amigo que conservaría, pero como algo romántico, no", explicó José Ángel.