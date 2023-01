Belén Esteban pone a las diversas teorías que se han realizado sobre su ausencia en el plató de 'Sálvame'. La colaboradora ha colgado este pasado lunes una imagen de sus vacaciones en Los Ángeles, acallando los rumores que aseguraban que había salido de 'Sálvame'.

"Mucha gente preguntando dónde estaba. Hasta decían que me habían echado de 'Sálvame'. Pues no. He estado con toda mi familia de vacaciones 12 días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando", aseguró Esteban en esta publicación, que, en el momento de esta noticia acumulaba más de 19.000 'me gustas' en su cuenta de Instagram.

La tertuliana también ha recibido los comentarios de algunas de sus compañeras de programa como María Patiño, que también es amiga suya: "Amiga, ganas de achucharte".

Además de esta publicación, Belén Esteban también ha subido un vídeo en el que se la puede ver disfrutando de un concierto durante su viaje por Los Ángeles, dando las gracias a Eugenia Martínez de Irujo y Narcis Rebollo: "El mejor festival de reggaeton que he vivido Farruko, Karol G y Becky G. Lo di todo, disfrute muchísimo".