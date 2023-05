La 1 de TVE y RTVE Play emite esta noche, a partir de las 21:00 horas, la gran final de Eurovisión 2023. Después de las dos semifinales, Tony Aguilar y Julia Varela volverán en directo desde elM&S Bank Arena de Liverpool para comentar las actuaciones de los 26 países que lucharán por ganar del certamen musical organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU).

Con su potente e hipnótico ‘Ea Ea’, cargada de buena energía y con una puesta en escena impactante, Blanca Paloma ya está lista para impresionar a los 160 millones de espectadores que seguirán el festival en todo el mundo.

Actuará en octava posición de la primera mitad de la gala y entre las canciones de Chipre y Suecia interpretadas por Andrew Lambrou y la mítica Loreen. Abrirá la final el rock de Austria, a la que seguirán Portugal, Suiza, Polonia, Serbia, Francia, Albania, Italia, Estonia, Finlandia, República Checa, Australia, Bélgica, Armenia, Moldavia, Ucrania, Noruega, Alemania, Lituania, Israel, Eslovenia, Croacia y cerrará Mae Muller por Reino Unido.

Un total de 26 países participan en la gran final, de los que Suecia, Finlandia, Francia, Austria, Israel y España suenan como favoritos. Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham y Julia Sanina presentan esta edición que cuenta con el lema ‘United by music’ y la participación de los grandes vencedores del año pasado en Turín, la banda Kalush Orchestra.

Tras la gala, sigue la fiesta en La 1 con 'La gran noche de Eurovisión', un especial presentado por Aitor Arbizua, con todas las reacciones y las emociones de la noche, y que tendrá las primeras palabras de Blanca Paloma tras su resultado.

Las 26 canciones finalistas de Eurovisión 2022

Los participantes tendrán que conquistar tanto a los espectadores (50%) como al jurado profesional (50%), que realizan su votación basada en la actuación de los participantes durante el ensayo general del viernes por la noche. Cada país otorgará 12, 10, 8 puntos... y así sucesivamente hasta 1 punto a sus diez países favoritos. Posteriormente, el portavoz de cada país anunciará la votación que corresponde solo a los votos del jurado, no el televoto. Los telespectadores españoles podrán votar través de la app oficial en español del Festival, sms y llamada telefónica.

Posteriormente, se sumará el televoto acumulado de todos los países, al que este año se añade la opción 'Rest of the world' con la que los seguidores que no participan también puedan participar en el festival.