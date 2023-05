Alejandra, una opositora murciana de 26 años se presentó en 'First Dates' para encontrar el amor, pero la primera impresión de su cita le echó completamente para atrás. Darío, de 28 años y valenciano de Gandía, se describía como "cariñoso, protector, detallista y sincero" pero su cita no podía ver más allá de un "garrulo de gimnasio, que pone cuernos y come arroz y pollo".