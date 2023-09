Tras cuatro meses de sonada ausencia, el famoso presentador Jorge Javier Vázquez regresó el pasado lunes 11 de septiembre a la parrilla de Telecinco con su nuevo programa: 'Cuentos Chinos'. Antes de entrar en materia, el comunicador aclaraba lo sucedido durante los meses de verano: "El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si como no lo sé, mejor espero".

En su discurso de arranque, Jorge Javier explicó todo lo ocurrido: "El 18 mayo yo acabo en urgencias en un hospital por una subida de tensión. Evidentemente nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta que había llegado el momento en el que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión, acertadísima, de parar porque no podía seguir en esas circunstancias".

El presentador no se cortó al hablar directamente de los motivos por los que él había salido de Telecinco: "Todo el mundo sabe que en esta empresa, en Mediaset, se ha producido una transición, que fue especialmente dolorosa para mí por muchísimas razones que todo el mundo sabe. Tengo que decir que he pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica. Rabia, ira, tristeza, desencanto... Tengo que decir que durante la baja médica fui capaz de atar cabos. Fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente. No olvido pero tengo que decir que vuelvo sin ningún ánimo revanchista".

Y tampoco dudaba en reconocer el apoyo que le había brindado la dirección de Mediaset y en señalar veladamente a quien han intentado ponerle la vida un poco más difícil: "Tengo que decir que vuelvo y que estoy aquí por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, Consejero Delegado de Mediaset. Se lo agradezco muchísimo, por él estoy aquí. Tengo que decir que vengo, y lo digo muy claro, vengo a hacer lo que sé hacer: entretener. Yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede".

El regreso de Jorge Javier, pincha de audiencia

Pero lo que se esperaba como un auténtico bombazo televisivo no pasó de un simpático petardo. El primer programa de 'Cuentos Chinos' competía contra la entrevista a Olga Carmona en 'El Hormiguero' o 'El conquistador' de Televisión Española y no consiguió pasar la prueba: el estrenó se quedó con tan solo 1.240.000 y un 9.4% del share.

El propio Jorge Javier asumía estas cifras y publicaba: "Ayer pasé lista y lo cierto es que faltasteis cientos. Cientos de miles, quiero decir. Así que corred la voz. A los que estuvisteis, a sus pies. Gracias eternas siempre. Hoy también vuelve a ser hoy. Siempre es hoy".

Durante la segunda entrega, el presentador volvió a hacer alusión a las bajas cifras de audiencias: "Bienvenidos al segundo programa de 'Cuentos Chinos que, después de lo de ayer, llegar al segundo me parece todo un milagro". Después desarrollaba: "Ayer tuve la sensación de que el primer programa fue como cuando vas a casa de tu madre a comer y dice 'venga otro plato, otro plato'. Cuando llegué a casa estaba mi ex, Paco, y a las 12 y media de la madrugada le dije 'No sé de qué va el programa'.

Esa misma noche, las audiencias fueron todavía peor: de un 9,4% cayó al 7% del share. Mientras que la tercera entrega bajaba al 6,8% con 828.000 espectadores.

Jorge Javier se despide de Mediaset

Además de su reaparición al frente de 'Cuentos Chinos' en Telecinco, Jorge Javier también ha retomado su publicación para la revista Lecturas, donde ha aclarado que vuelve con muchas ganas pero "sin ansias de venganza".

En la columna ha confesado "tengo miedo de enfrentarme al veredicto de la audiencia, pero intento restarle importancia intentando convencerme de que será un largo trabajo".

Pero, sin duda, la frase que más impacto ha causado y de la que también se ha hecho eco el medio Algo Pasa TV es la que contempla la posibilidad de que cancelen el programa y Jorge Javier tenga que volver a despedirse de Mediaset. Antes de negar la realidad, el mítico conductor de 'Sálvame' ha elegido anunciar qué pasara si finalmente prescinden de 'Cuentos Chinos' desde la dirección de Mediaset: "Si para navidades ya me han quitado el programa me vuelvo a Buenos Aires. A comer turrón con la caloraca".