'Socialité' se refresca en Telecinco. El programa de corazón ha cambiado de imagen este fin de semana tras más de seis años con un cambio radical de estilo. La nueva imagen de 'Socialité' es fresca, alegre y desenfadada con el color rosa como elemento principal, aunque también destaca el violeta. Esta combinación sirve para darle un nuevo aire al programa de María Patiño y Nuria Roca.

Precisamente la presentadora gallega, encargada de las labores de presentación en este cambio de decorado ha querido lanzar un mensaje a la audiencia:

"Hace seis años y cuatro meses os saludé por primera vez y la verdad es que en ese momento ni el equipo ni una servidora no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar con todos ustedes, disfrutando cada fin de semana (...) Han pasado 721 programas y el equipo de 'Socialité', como bien saben, siguen trabajando y dando todo cada fin de semana con una única intención, la de mejorar porque ustedes se lo merecen (...) Yo siempre doy las gracias y no me cansaré de dárselas a ustedes, porque si no fuese por ustedes nosotros no estaríamos aquí", comenta.

'Socialité', revulsivo de Telecinco y pilar durante la crisis de audiencia

'Socialité' comenzó su andadura en Telecinco en 2017 sin mucho éxito, y si bien es cierto que sus dos primeras temporadas no obtuvieron el respaldo del público, a partir de la tercera, el programa empezó a hacerse un hueco los fines de semana hasta llegar a cuotas del 17% en algunas ocasiones. Tras la llegada de las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' al fin de semana de Antena 3, Patiño y compañía perdieron en liderazgo, pero a día de hoy siguen siendo pilar en una Telecinco inmersa en una larga crisis de audiencias, superando cada fin de semana la media de la cadena.

Además, 'Socialité' tuvo su propia experiencia en el access prime time cuando el 30 de noviembre de 2020 le dedicó un especial a Isabel Pantoja, saldándose con un gran 15,2% y venciendo a 'El Hormiguero'. Sin embargo, semanas después el experimento se retiró de la parrilla por su continua pérdida de audiencia.