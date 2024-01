Ana Rosa Quintana ha vuelto a dejar claro que Pedro Sánchez no es santo de su devoción. La presentadora ha 'rechazado' la posibilidad de irse de crucero con el presidente del Gobierno después de ver las imágenes de uno de los barcos más grandes del mundo que realiza este tipo de trayectos.

Todo comenzaba con un chascarrillo con Xavier Sardá, que aseguró que se imaginaba a todos los colaboradores de 'TardeAR' en dicho crucero, algo que prosiguió con la respuesta de Susana Díaz: “¿Contigo? Si te hemos tenido que prohibir que entres en maquillaje y peluquería porque no nos dejas en paz… ¡¿cómo nos vamos a meter en barco contigo?!”.

“Me acabas de acercar a Sánchez, últimamente me llevaba fatal con él, pero ahora me acabas de acercar”, le respondió Sardá, antes de que Ana Rosa entrase en esta broma antes de precatarse de lo de Sánchez: "Yo sí, Sardá, yo sí me iría contigo".

Instantes después, Ana Rosa se dio cuenta de sus palabras, y eliminó toda posibilidad de un viaje en crucero con Pedro Sánchez: "Perdóname, si te traes a Sánchez yo no voy". "No seáis malvadillas”, comentó posteriormente Susana Díaz.