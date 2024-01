El documental biográfico sobre Celine Dion se podrá ver en Prime Video. Amazon MGM Studios ha anunciado que distribuirá globalmente el largometraje documental sobre la cantante canadiense y ganadora del Festival de Eurovisión 1988.

Dirigido por la cineasta nominada al Oscar Irene Taylor, este documental es un retrato de una época decisiva de la vida y la carrera de una de las artistas más reconocidas, respetadas y exitosas de la historia de la música pop, Celine Dion.

Esta exploración personal lleva a los espectadores a un viaje por el pasado y el presente de Celine mientras revela su lucha con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) y los esfuerzos que ha hecho para continuar actuando para sus queridos y leales fans. Desde visitar su vestuario de alta costura y sus objetos personales en su gira hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de la super estrella. Una carta de amor emotiva, energética y poética a la música, 'I Am: Celine Dion' engloba más de un año de grabación mientras la legendaria cantante navega su camino hacia vivir una vida abierta y auténtica con su enfermedad.

El documental, que ha sido producido por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment Canada y Vermilion Films, estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. El estreno en Prime Video será anunciado próximamente.

“Este último par de años ha sido un reto para mí, un viaje desde que descubrí mi enfermedad hasta saber cómo vivir con ella y gestionarla, pero no dejo que me defina”, ha afirmado Celine Dion. “Mientras continúo hacia la meta de retomar mi carrera artística, me he dado cuenta de cuánto he echado de menos ver a mis fans. Durante esta ausencia, he decidido que quería documentar esta parte de mi vida para intentar generar conciencia sobre esta enfermedad tan poco conocida para ayudar a otras personas que también sufren este diagnóstico”, añadió la cantante.

“Celine Dion es una superestrella mundial con una carrera definida no solo por su extraordinaria ética de trabajo y pasión, sino también por la dedicación a sus fans”, ha dicho Jennifer Salke, Head of Amazon MGM Studios. “Este documental es un retrato sincero e íntimo de una época decisiva en la vida y la carrera de la artista, destapando su vida mientras intenta superar un diagnóstico impensable. Es un honor que se nos haya confiado su historia y estamos deseando compartirla con la audiencia de Prime Video en todo el mundo”.

El último trabajo de la cineasta ganadora del Emmy y nominada al Oscar Irene Taylor, 'Árboles y otros enredos', se estrenó el año pasado en HBO y explora la obsesión de la humanidad con el mundo de los árboles. Taylor también ganó recientemente el premio Columbia-DuPont por su trágica investigación de uno de las instituciones de más confianza en América, 'El lado oscuro de los Boy Scouts'. Estrenado en 2019 en el festival de Sundance y más adelante nominada al Mérito Especial en la creación de documentales en los Primetime Emmy de 2020, 'Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements' cuenta la historia personal de Taylor sobre su hijo y padre sordos, y de Ludwig Van Beethoven que se quedó sordo mientras componía su famosa sonata. Otros de sus trabajos incluyen 'Hear and Now', que ganó el Premio de la Audiencia en Sundance en 2007; 'Cuidado con Slenderman' (Beware the Slenderman), que recibió nominaciones a los Emmy y dos Critic’s Choice Awards; 'The Final Inch', que fue nominado al Oscar y a varios Emmy; 'Salvando al pelícano número 895'; 'One Last Hug: Three Days at Grief Camp'; 'Abre los ojos'; y 'Between Sound and Silence'.

Desde que irrumpió en la escena musical con 13 años, Dion ha vendido más de 250 millones de discos durante su carrera de 40 años. Después de ganar cinco Grammy, dos Oscar, el Icon Award de los Billboard Music Awards de 2016 a toda una vida, y el reconocimiento en los World Music Awards de 2004 como la artista femenina que más ha vendido en la historia, Dion sigue rompiendo records. Con éxitos número uno en películas taquilleras que incluyen “Ashes” ('Deadpool 2'), “My Heart Will Go On” ('Titanic'), y “Beauty and the Beast” ('La Bella y la Bestia'), es una fuerza dentro de la industria y se ha convertido en un nuevo referente de excelencia.

En 2021, Dion se enfrentó a la difícil decisión de cancelar su esperada residencia en Las Vegas debido a sus problemas de salud. Después, en diciembre de 2022, la cantante se armó de coraje para desvelar la lucha que está manteniendo con el Síndrome de la Persona Rígida, que finalmente la llevó a cancelar su gira mundial Courage World Tour. A pesar de estos obstáculos, Dion ha seguido perseverando y dedicándose a su arte, a la vez que enfocando su atención en recuperarse. En 2023 volvió a mostrar su talento actuando en la comedia romántica Love Again y publicó cinco canciones nuevas acompañando la banda sonora de la película.

El documental ha sido producido por Irene Taylor, Stacy Lorts y Julie Begey Seureau para Vermilion Films, y Tom Mackay para Sony Music Vision. Dave Platel y Denis Savage son los productores ejecutivos de Les Productions Feeling junto a Shane Carter de Sony Music Entertainment Canada y Krista Wegener de Sony Music Vision. La venta fue negociada por Sony Music Vision.