La crítica de Monegal: Desfile con la coral polifónica ‘¡Que te vote Txapote!’

Doce de octubre. Desfile y parada militar del ahora llamado (desde 1987) ‘Día de la Fiesta Nacional’, años atrás aclamado como ‘Día de la Hispanidad’, y más atrás ‘Día de la raza’.

TVE1 ha arrancado su ‘Telediario’ de las 15h. con estas palabras: «A su llegada, y también al final del desfile, el presidente del Gobierno en funciones ha sido abucheado e increpado». Y a lo largo del relato informativo, cuando la cámara le enfocaba, colocaron un rótulo que señalaba «Insultos contra Pedro Sánchez». También pocas horas antes, en el seguimiento en directo que hizo TVE1 del desfile, insertaron titulares que decían «Pedro Sánchez ha sido recibido con silbidos y abucheos». Y el sonido de los gritos, invectivas e improperios, nos llegaba nítidamente, o sea, que no lo taparon ni intentaron disimularlo para que no lo escuchásemos. El periodista Xabier Fortes, comentarista de la retransmisión en directo, señalaba: «Esta moda de los gritos y silbidos empezó con Zapatero. Ahora con Sánchez ha cogido más intensidad. ¡Escuchemos, escuchemos!». Y luego, más tarde, cuando fue preguntado por sus compañeros de ‘La hora de la 1’ sobre esta sonora bronca llena de silbidos penetrantes, apuntó: «Sí, ha habido música de viento, y se ha incorporado una coral polifónica con gritos de ‘¡Que te vote Txapote!’». ¡Ah! Qué retranca más disfrutable, señalando la ‘música de viento’ del personal que silbaba y la incorporación de la coral polifónica ‘¡Que te vote Txapote!’ para dar más energía a la bronca contra Sánchez. O sea que TVE ha optado por no silenciar lo que pasaba, ni bajar el sonido para que no escuchásemos nada. Es una actitud televisiva que aplaudo. Querer tapar la realidad es hacer trampas. Es más inteligente enseñar lo que pasa, y resaltarlo. La bronca vociferante, bien destacada con micros y cámaras, incluso con toques de humor, normaliza el ‘digest’. Diluye el ácido.

Me han gustado mucho estas pinceladas de Xabier Fortes. Al final, al concluir el acto, reparó en los ‘coraceros’ de la Guardia Real y exclamó: «Saltan chispas de sol y plata por los poros de estas corazas». ¡Ah! Fortes ha leído bien aquellos versos de Rubén Darío: «Chispas que bajo el sol dorado / ésta azulada concha del cielo, baña». Este punto de poesía, después de tan tremenda coral polifónica vociferante, ha sido un detalle, una ‘finezza’, valiosa y rara.