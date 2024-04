Solo hace unas semanas, Cord Jefferson se llevaba un merecido Oscar al mejor guion adaptado por 'American fiction', lectura cinematográfica (dirigida por él mismo) de la novela 'X' de Percival Everett. También merecía estatuilla su actor protagonista, Jeffrey Wright, brillante como ese escritor intrigado y finalmente desbordado por la idea de escribir con seudónimo la clase de novela que el 'establishment' literario blanco espera de un autor negro: una sobre tiroteos, drogas, trauma.

Los seis episodios de la comedia 'Soñando en negro' harían perfecto programa doble con ese atrevido debut. Hablamos de otra historia sobre lo que significa ser una persona creativa negra y enfrentarse a una industria (y, por extensión, una sociedad) en la que el racismo no ha desaparecido, sino que ahora tiene formas falsamente benevolentes o se presenta en forma de microagresión. En lugar del mundo libresco, estamos en la industria del cine, pero los conflictos y dilemas morales del protagonista pueden llegar a ser realmente similares.

Nominada a mejor comedia y mejor actor de comedia en los próximos BAFTA televisivos, 'Soñando en negro' sigue el frustrante día a día del británico-jamaicano Kwabena (Adjani Salmon, también cocreador), que trabaja en una modesta empresa de contratación mientras sueña (en la escena introductoria, literalmente) con ser director de cine. No sabemos qué es lo peor de su actual ocupación, si tener que pulir los currículum vitae de gente con potencial limitado o lidiar con el racismo casual de sus compañeros blancos. Uno de estos últimos, Adam (Alexander Owen), le pide sugerencias para una noche de 'Netflix & chill' solo porque su ligue es una chica negra. Durante una forzada noche de karaoke, este mismo le propone compartir 'Break ya neck' de Busta Rhymes; a Kwabena le toca solo gritar 'nigga', o sea, 'negrata'.

Un camino de esperanza se abre ante sus ojos con el regreso a Londres, desde Nigeria, de su amiga productora de vídeo Amy (Dani Moseley), que se ofrece a pasar el proyecto de película de Kwabena al equipo de desarrollo de la compañía donde ha empezado a trabajar, otro espacio donde prejuicios y falsa conciencia campan a sus anchas. Es el primero de diversos intentos de nuestro protagonista de vender 'Jamaica Road', drama romántico inspirado en la vida de sus abuelos, inmigrantes de la generación Windrush. Un proyecto noble que podemos imaginar dirigido por Barry Jenkins o Steve McQueen. Pero la industria tiene hambre de otra clase de historia, una más propia del primer John Singleton, el director de 'Los chicos del barrio'. Y Kwabena se plantea seriamente si debe hacer esa concesión para abrirse camino.

Por otro lado, al igual que 'American fiction', esta producción de A24 tiene mucho de comedia romántica sobre las delicias e incertidumbres de un nuevo amor, el que enreda a Kwabena y Vanessa (Babirye Bukilwa), a la que conoce de forma inesperada en una parada de autobús. E introduce en la mezcla algo de encantadora comedia familiar a través de Maurice (Demmy Ladipo), el divertidísimo primo y compañero de piso de Kwabena, paranoico hasta lo delirante con el embarazo de su esposa Funmi (Rachel Adedeji), cuyo origen nigeriano sirve reflexiones y gags sobre choque de culturas.

Todo ello, lo más crítico, lo más cotidiano, se explora aquí con una bienvenida ligereza y sin caer realmente en la 'sadcom' (o 'telecomedia triste') ni el sermón. Kwabena no siempre tiene la razón y a veces puede fracasar por sus propios prejuicios. No son solo personajes blancos los que invitan al protagonista a tomar atajos a la cumbre. Todo es aquí bastante complejo y, a la vez, leve y adictivo, como sucedía en la añorada 'Insecure' de Issa Rae, con la que no cuesta nada comparar 'Soñando en negro'. Ojalá esta nueva serie llegue también a las cinco temporadas. De momento, en febrero se aprobó la segunda.