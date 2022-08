Antena 3 estrena este miércoles 'The Mallorca Files', una ficción británica protagonizada por Elen Rhys y Julian Looman que ha sido rodada íntegramente en Mallorca y que se centra en el día a día de una detective británica y un detective de la división alemana que lucharán contra el crimen en la isla.

Según ha informado esta mañana Atresmedia en un comunicado, esta serie se estrenará mañana a las 22:45 y también estará disponible en ATRESplayer Premium.

Rodada íntegramente en Mallorca y creada por Dan Sefton, este drama criminal con toques de comedia se centra en el día a día de una detective británica y un detective de la división alemana y enlace con la policía de Palma de Mallorca, unidos para resolver casos y luchar contra el crimen en la isla española.

'The Mallorca Files' cuenta además con participación de actores españoles en su reparto como María Fernández Ache, Nacho Aldeguer, Tábata Cerezo y Alex Hafner.

Pero a lo largo de sus entregas, también contará con cameos de intérpretes conocidos en nuestro país como Cristina Castaño, Carles Francino, Celia Freijeiro, José Luis García-Pérez, Gustavo Salmerón, Olga Hueso, Jan Cornet, Lucía Guerrero, Simón Andreu, Jorge Suquet, Gonzalo Ramos, Iván Marcos, Ana Gracia, Antonio Valero o Juan Pablo Shuk, entre otros.

Vendida a más de 80 países, 'The Mallorca Files' es una producción de BBC Studios, Clerkenwell Films, BritBox US and Canada, Cosmopolitan Pictures, ZDFneo y France 2, y con Ben Donald, Murray Ferguson y Dominic Barlow en la producción ejecutiva.

En el primer capítulo, 'Honor entre ladrones', según ha avanzado Atresmedia, la policía británica Miranda Blake se emparejará a regañadientes con el detective alemán Max Winter para investigar una banda criminal con sede en Mallorca.