'La vida mentirosa de los adultos': el universo Ferrante se expande hacia Netflix

Cuando, posiblemente en febrero, se estrene la cuarta temporada de 'La amiga estupenda', todas las novelas escritas por Elena Ferrante hasta ahora habrán saltado a la pantalla. Su debut, 'El amor molesto', fue llevado al cine en Italia en 1995, tres años después de publicarse, y también película acabaron siendo 'Los días del abandono' y, más famosamente, 'La hija oscura', que valió a Maggie Gyllenhaal el premio a mejor guion en Venecia en 2021.

Otra prueba de la existencia de un Ferranteverso audiovisual: 'La vida mentirosa de los adultos' (Netflix, miércoles, día 4), adaptación en seis episodios de esa reciente espléndida novela sobre una adolescente, Giovanna (Giordana Marengo), inmersa en un serio proceso de autodescubrimiento en la Nápoles de los noventa. Todo lo desencadena su afán por conocer a su tía Vittoria (Valeria Golino), mujer supuestamente arisca y peligrosa a la que nunca se menciona en casa. Si aparece en algún cuchicheo es para mencionar su aparente fealdad. Con el comienzo de una complicidad inesperada se empiezan a abrir grietas en la fachada perfecta de una familia educada e intelectual.

Es sencillo, así en la pantalla como en el papel, entender la fascinación de Giovanna por esa mujer de infinita impaciencia, trastocada por un amor absoluto, infeliz y único. Golino encarna a Vittoria a la perfección, aunque la condesa de 'Retrato de una mujer en llamas' fuera la primera sorprendida por la elección de casting: "Valeria no entendía al principio por qué la queríamos", explica el director Edoardo De Angelis por videollamada. "A priori, ella es todo lo opuesto a Vittoria. Es pura dulzura, pura amabilidad, como terciopelo. Y el personaje parece una animal, una salvaje. Sin embargo, si sabes leer entre líneas, podrás ver una ternura. La misma ternura de Valeria".

Una autora nada sobreprotectora

Según De Angelis, lo primero que debes hacer al emprender el proceso de adaptar a Ferrante es "aceptar tu derrota". ¿La mejor defensa es rendirse inmediatamente? "Bueno, es que cada persona que lee sus libros, siempre tan sugerentes, se crea sus propias imágenes, y nunca vas a colmar las expectativas de todo el mundo. Debes ser capaz de aceptar esa derrota. Lo importante es, simplemente, sentirte libre para contentarte a ti mismo".

Eso puede significar hacer cambios importantes a un texto sagrado. Apoyado por los experimentados guionistas Laura Paolucci y Francesco Piccolo (también en 'La amiga estupenda'), De Angelis no ha escatimado en "nuevas partes narrativas", algo que no molestó a una autora nada sobreprotectora con su criatura literaria: "Para la pantalla hacían falta ideas más radicales, tanto a nivel de puesta en escena como de trama y personajes. Estuvimos en comunicación con Ferrante por correo electrónico y ella estuvo contenta con los cambios. Contribuyó al proyecto todo el tiempo, no solo en la fase de guion, sino también durante el montaje".

Pueden cambiar ciertos detalles, pero los temas siguen siendo los mismos. Esta es una historia sobre el fin de la inocencia, la atracción del mal, el hábito de la mentira y, después, el peso de la mentira descubierta. Sobre la delgada línea que separa lo falso de lo real. O sobre la inexistente frontera entre la Nápoles burguesa y la más industrial. "En las colinas todo parece bueno y abajo todo parece feo, agresivo, sucio, pero no, es fácil entender que la verdad no es esa. La colina y la ciudad están enteramente conectadas".

Proyecto sensorial

En la serie se respeta, a veces, la voz de la narradora, su subjetividad confundida. Pero sobre todo se buscan formas sensoriales de mostrar ese tumulto interior. Música y diseño de sonido juegan un papel fundamental. La primera corre a cargo, como a menudo en De Angelis, del veterano saxofonista jazz fusion Enzo Avitabile. "Nuestra idea de banda sonora no es nada típica", explica el cineasta. "Yo escribo, le cuento un poco la historia y le pido un cierto clima sonoro. Enzo, después, me envía una pieza larguísima que yo uso para ambientar el rodaje, dando ritmo a todo el proceso e inspirando a los actores o el operador de cámara. En la sala de montaje, recorto fragmentos musicales, los pruebo en un momento u otro, y al final queda una banda sonora". Nutrida aquí también por canciones de los noventa cuyas letras, dice De Angelis, "explican lo que pasa en la cabeza de Giovanna". En el repertorio, bastante Massive Attack, incluyendo inevitablemente esa remezcla del clásico 'Karmacoma' llamada… 'The Napoli trip'.