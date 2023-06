Para Martiño Rivas (A Coruña, 1985) y María de Nati (Madrid, 1997), protagonistas de la serie 'Nacho' de la plataforma Atresplayer Premium que este 20 de junio estrena La Sexta, no ha sido fácil meterse en la piel del rey del porno, Nacho Vidal, y Sara Bernat, la novia que lo introdujo en el mundo de los 'shows' de sexo en vivo. Pero reconocen todo lo que han aprendido al haberles sacado de su zona de confort.

Rivas recuerda que la puerta de entrada a la vida de la estrella del cine para adultos fue una biografía "maravillosa" que publicó sobre él el periodista David Barba y, mucho antes, unas fotos de Alberto García-Alix que vio con sus padres en el Museo Reina Sofía. "Me impactaron mucho. Así que, de algún modo, yo llevaba ya muchos años en contacto con la figura de Nacho", rememora. "El universo del porno conlleva muchos estigmas y hay gente que no quiere hablar de ello. Yo no creo en la prohibición sino en que, si en algún lugar se dan unas condiciones de vida que no son dignas o justas, la forma de mejorarlo es darlo a la luz, que genere diálogo. Y esta serie es una oportunidad para hacerlo", asegura el actor.

¿Ha sido el proyecto que más les ha costado aceptar?

María de Nati: Definitivamente sí. Había muchos factores en mi entorno que me hacían dudar, pero al hablar con Teresa (Fernández-Valdés, la creadora), el hecho de que fuera una voz femenina y una mujer como ella tan valiente con todo lo que hace y cómo lo defiende, me llamó la atención. Viéndolo con perspectiva, sé que la batalla estaba ganada porque, como actriz joven, salir de mi zona de confort es el mejor regalo que me pueden hacer.

Martiño Rivas: Entrañaba ciertos peligros y era un material sensible, pero tuve bastante claro desde el principio que me apetecía ser Nacho. Había una fuerza de atracción fuerte hacia él.

Físicamente no se parece a Nacho Vidal. ¿Le sorprendió que le propusieran el papel?

Rivas: Me pareció una apuesta bastante loca y nada obvia. Reflexionando sobre por qué se me dio a mí esta oportunidad llegué a la conclusión de que quizá lo que Teresa quería hacer era algo singular, no caer en lo predecible, y eso encerrara la clave de que podía ser algo especial, así que fue un aliciente.

Nacho Vidal estuvo en el rodaje e hizo de su doble en la escena final del primer episodio, donde se ve su famoso miembro.

Rivas: Sí, hay una parte de su anatomía que se ve en pantalla.

¿Qué fue lo primero que quiso preguntarle cuando llegó al rodaje?

Rivas: Fue al final de la jornada y quise quedarme a ver cómo funcionaba, cuáles eran los mecanismos internos que tenía que activar para que aquello cobrase vida. Fue muy inspirador verlo, me cambió la mirada porque me di cuenta de su capacidad de abstracción con todo el equipo mirando.

¿Qué han descubierto de la industria del cine porno y de los actores que se dedican a ella gracias a esta serie?

Rivas: Muchas veces en un 'set', en un proceso de casting, esta industria puede ser bastante fría, hostil y cruel, y todos esos aspectos negativos creo que se acentúan todavía más en la industria del porno. Yo he podido intuir la dificultad de la empresa. Algo que nosotros relacionamos con la intimidad, que para mí siempre va de la mano de un vínculo emocional y afectivo, para ellos no necesariamente pasa por eso, sino que son capaces de convertirlo en algo que no trasciende la esfera de lo físico. He descubierto que el porno como vía de entrada al sexo tiene poco de real, que para ellos tiene algo de performance y está bastante cercano a un número del Circo del Sol. Hay que tener un don, un duende, como quieras llamarlo, para navegar por esas aguas y hacerlo con carisma, con gracia, con magnetismo, como lo hace Nacho.

"Esta serie entrañaba peligros y era material sensible, pero tenía claro que iba a hacerla"

¿María también tuvo contacto con la Sara real en la que se inspira su personaje?

De Nati: Sí, tuve la opción de hablar con ella porque le pedí su número a Nacho Vidal. Para mí era importante entender de qué manera ella era libre en un mundo y en unos escenarios que, a priori, pueden ser más hostiles y donde puede ser más difícil expresarte. El hecho de cómo ella me hablaba de su vida más íntima de una manera tan cercana, quitándole hierro a todo, me dio muchas pistas de cómo tenía que abordar el personaje, me ayudó a entenderla en muchos sentidos.

¿Creen que uno de los aciertos de la serie ha sido impregnarla de un tono de humor, aunque aborde una industria como la del porno y un personaje tan controvertido como Nacho Vidal?

Rivas: Es que la vida de Nacho es muy compleja y muy completa, tiene una gama de colores muy amplia. Quizá lo que más ha trascendido de su vida últimamente son episodios desafortunados, controvertidos y desagradables, pero Nacho es un tío con mucha luz, y también con grandes sombras, y tiene mucho sentido del humor, un carisma tremendo, un poder de seducción y un magnetismo como yo pocas veces había visto antes. También es un orador excelente. Yo he visto horas y horas de entrevistas suyas y nunca me canso de escucharle.

Pero en otras series sobre sexo el humor no era tan evidente.

De Nati: Uno de los referentes de Nacho era 'Boogie nights', que va mucho en esa onda. Por desconocimiento asociamos que los trabajadores de la industria del entretenimiento para adultos viven una especie de calvario constante, y de penurias y situaciones desagradables, y hay mucho más que eso.

De Nati: A mí me parece más interesante tratar estos temas de una manera más colorida y desde un tono de humor. Son temas que crean mucha controversia, pero creo que el hecho de abordarlos de una manera tan positiva, tan natural como el acto sexual, es diferente, nuevo, ¡y ya iba siendo hora!