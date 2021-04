Parlar de futur i de quines coses podem aportar-nos mútuament per a donar més valor al nostre territori. Eixe és el principal objectiu de la ronda de contactes que estic realitzant en els últims mesos per a sumar esforços i que la Vall d’Uixó cree aliances amb altres entitats o col·lectius que poden ajudar-nos a potenciar la nostra activitat econòmica, empresarial i també turística, pel seu potencial de creixement.

La setmana passada vaig visitar l’Aeroport de Castelló i em vaig reunir amb la seua directora general, Blanca Marín. Després de la trobada de treball vam acordar reforçar la col·laboració entre Aerocas i l’Ajuntament de la Vall d’Uixó a la fi de fomentar el desenvolupament del sector turístic i incentivar l’activitat empresarial. La cooperació és fonamental per a aconseguir eixos objectius, ambiciosos però possibles. Sabem que l’aeroport és un element dinamitzador de l’economia i que encoratja l’arribada d’inversions, per la qual cosa ha de ser un aliat dels municipis.

A la Vall d’Uixó disposem de recursos turístics de primer nivell com són les Coves de Sant Josep, a més de comptar amb un sector empresarial important que pot trobar punts de connexió amb les activitats que ja desenvolupa l’Aeroport de Castelló o amb els projectes que estan en curs, com el gran pol econòmic vinculat a la logística i l’aeronàutica en la zona d’activitats complementàries.

Des del govern que presideix Ximo Puig s’ha realitzat i s’està realitzant un gran esforç per a acabar amb el llast reputacional que ha patit esta infraestructura. Però no vull parlar de passat, sinó de tot allò que ens pot aportar en el present i en el futur a la nostra província. I en això estem treballant de forma conjunta des de les administracions, perquè realment siguen beneficioses per a la ciutadania.

Dins d’esta ronda de contactes també m’he reunit amb l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, una ciutat que és un exemple en industrialització i en gestió dels seus polígons industrials. A la Vall d’Uixó estem ara mateix immersos en el procés de creació de la nostra primera Entitat de Gestió i Modernització (EGM) dels polígons industrials Mezquita i Belcaire, gràcies també a la implicació del teixit empresarial que ha fet este projecte també seu. Amb l’alcalde vaig compartir les nostres experiències i obtenir algunes propostes de millora que aplicarem a la nostra ciutat.

Este dos últimes visites a l’Aeroport de Castelló i a l’Ajuntament de Paterna es sumen a les ja mantingudes amb el Port de Castelló, amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, amb l’Ajuntament de Sagunt i amb Parc Sagunt.

Totes han sigut molt profitoses i han obert noves vies de col·laboració, sumant esforços i creant sinergies que ja estan donant els seus fruits. El millor exemple és la propera constitució de les primeres EGM de la nostra ciutat, que seran un abans i un després en la gestió de les nostres àrees industrials.

