Fa uns dies la Generalitat anunciava el pla Convivint, un pla per crear noves infraestructures socials, entre elles algunes que a Vila-real hem reclamat des de fa anys sense tindre resposta per part de Puig i Oltra.

Preocupats per l’execució real d’aquest pla, des del PP vam preguntar a l’equip de govern pel pressupost de les obres previstes a la nostra ciutat i els terminis d’execució i posada en marxa d’aquests serveis. La resposta, desgraciadament, va confirmar els nostres dubtes. Ni saben la consignació pressupostària ni hi ha tampoc un compromís de data per fer-les realitat. De nou anuncis i poc més.

Ens preocupa molt aquest pla perquè a ell han derivat la creació d’uns necessaris serveis per als quals portem anys sense resposta. De fet, l’Associació de Familiars d’Alzheimer ve reclamant insistentment els fons necessaris per poder finalitzar d’una vegada la residència Molí la Vila.

Des del PP hem denunciat també els falsos anuncis respecte al Punt de Trobada Familiar, un espai per a acordar visites entre els menors i els seus familiars. Un servei anunciat en el 2018 que continua sense funcionar.

Sabem que els Ximo-anuncis no són fiables. Un altre exemple és el pla Edificant anunciat en el 2017. Quatre anys després a Vila-real seguim esperant que comencen les infraestructures educatives promeses.

L’esquerra és experta en plans, anuncis i titulars. Ens han venut l’Edificant, ara el Convivint, però s’obliden que açò s’ha d’aconseguir Gestionant i ací sempre queden en evidència.

Confiem que aquests necessaris serveis no es queden només en anuncis. Les famílies de malalts d’alzheimer, els majors dependents, les persones amb diversitat funcional o els xiquets i joves que fan ús dels Punts de Trobada Familiar ho agrairan.

Portaveu adjunt PP Vila-real