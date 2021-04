Vivim en un món abarrotat de pantalles, multiplicades per tot arreu durant aquesta pandèmia pròdiga en distàncies. Però ha arribat el moment de ficar en valor els llibres i en aquest mes, que és una festa de la paraula impresa, paga la pena alliberar-nos per un moment de la mirada única a la què ens constreny l’audiovisual i reivindicar les mirades múltiples, infinites, que ens ofereix el llibre. El llibre, eixe objecte que acompanya a la Humanitat des dels orígens de la Història i que s’ha anat reinventant fins a ser capaç de colonitzar les pantalles en el seu format electrònic. I és que, com diu Irene Vallejo en El infinito en un junco, «el llibre ha superat la prova del temps, ha demostrat ser un corredor de fons. Cada volta que hem despertat del somni de les nostres revolucions o del malson de les nostres catàstrofes humanes, el llibre seguia ací». Seguia amb nosaltres i ens oferia la possibilitat de mantenir i d’estendre el coneixement més enllà de qualsevol límit, perquè, com ens recorda Vallejo, «(els nous textos...) ja no estaven subjectes a l’economia de la memòria».

Així ho hem entès a la Universitat Jaume I des dels nostres inicis. Ara que complim 30 anys, celebrem també tres dècades d’edició universitària a Castelló. Perquè el nostre rector fundacional, Francesc Michavila, sabia perfectament que les premses universitàries, eren i continuaran sent-ho, un dels fonaments cabdals de qualsevol universitat de prestigi. I per encetar la nostra editorial universitària, des de la Secretaria General que ocupava Paco Marco, va posar al capdavant al filòleg Lluís Meseguer, qui va fer brotar els primers títols amb l’ajuda inestimable de l’editora Carme Pinyana, la mà de la qual ha acompanyat des d’aleshores els nostres textos amb la seua acurada i gràcil professionalitat. Amb el rector Fernando Romero i la seua secretària general Pepa Senent, primer, i el seu vicerector Domingo García Marzá, desprès, l’edició universitària va donar un pas més endavant amb les sinergies derivades de la integració dels serveis de Comunicació i de Publicacions que va engegar el professor Artur Aparici i que ha continuat el director actual, Francisco Fernández Beltrán. Els anys del rector Francisco Toledo, amb el seus vicerectors Marga Porcar i Manuel Chust, van ser de creixement en el nombre de col·leccions i títols, i també dels reconeixements externs, amb els primers premis nacionals d’edició universitària, uns guardons que van continuar amb el rector Vicent Climent i el seu vicerector Wences Rambla. El Consell de Direcció de l’UJI, que des de 2018 tinc l’honor d’encapçalar, ha rebut amb orgull eixe llegat d’anys de bon esforç editorial.

Amb la voluntat de connectar encara més la nostra Universitat amb el territori, la vicerectora Carmen Lázaro treballa en l’ampliació de col·leccions i de coedicions amb altres institucions del nostre entorn, com la Diputació i l’Ajuntament de Castelló, entre d’altres. I és que una editorial universitària és un ens viu, ple d’oportunitats per a establir co-nnexions i lligams com els que mantenim amb la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, la Xarxa Vives d’Universitats i l’Associació d’Editors del País Valencià, entre d’altres.

Moltes persones

Darrere de cada llibre dels que ha editat l’UJI durant aquests 30 anys hi ha moltes persones. En primer lloc, els autors i les autores. En el nostre cas, un miler llarg d’homes i dones que han sacrificat moltes hores del seu temps, moltes hores de treball dur, per a dur a terme l’acte de generositat intel·lectual més gran que pot fer una persona que es dedica a la docència i a la recerca: destil·lar anys de lectures, d’experiments, de pensaments, de confrontació d’idees i fets amb altres col·legues, en un text que permeta transmetre, de manera molt fàcil i senzilla, tot eixe coneixement a una altra persona. Com a institució, no podem menys que agrair a totes i a tots la seua tasca. Però, junt a qui escriu, també és fonamental la feina d’edició, correcció, maquetació i, com no, distribució i difusió, perquè el llibre no es quede oblidat en una prestatgeria sinó que cobre vida amb la seua lectura.

I en una editorial universitària com la nostra és fonamental també el bon quefer dels directors i directores de col·lecció, esperits inquiets que contribueixen a la selecció dels millors textos i a la cerca de nous autors i autores, com a experts en les diferents temàtiques. Durant aquestes tres dècades, han segut moltes les persones que han col·laborat de manera desinteressada amb l’UJI amb eixa funció i no puc, per qüestions d’espai, reconèixer-les a totes, però vull citar a algunes en representació de totes elles: Rosalía Torrent, que ha fet de Sendes una referència en l’àmbit dels estudis de gènere; Víctor Mínguez i Inmaculada Rodríguez, que amb Potestas ens han regalat llibres sobre la història de l’art d’indubtable bellesa; Rosa Monlleó, que amb la col·lecció Història i Memòria ha recuperat gran part del nostre passat més immediat; Javier Marzal, que ens representa magníficament en la col·lecció sobre Comunicació que editem amb altres tres universitats; Vicent Garcia Edo, per les seues nombroses propostes i pel seu treball des de la Fundació Germà Colon, junt amb Santiago Fortuño... I, com no, el suport tant necessari que ens ha brindat sempre el president del Consell Social, Sebastián Pla, amb la voluntat de donar a conèixer treballs sobre la nostra terra, com els recents títols Penyagolosa. Patrimonio de una comunidad, o Islas Columbretes, treinta años después.

Com es pot deduir d’aquesta mínima relació de les nostres col·leccions, a l’UJI tenim llibres per a satisfer pràcticament tots els gustos i interessos. Des d’ací t’animo, lector o lectora d’aquest article, a que no abandones la lectura i a apropar-te al nostre catàleg i seleccionar un títol. Ja veuràs com no pots triar només un.

Rectora de la Universitat Jaume I