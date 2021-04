A propòsit del 25 d'abril, els valencians ens imaginem com un Regne que va perdre els seus drets forals i com a conseqüència els seus anhels com a poble amb caràcter decisiu. La veritat és que, siga o no siga una conseqüència de la batalla d'Almansa, hui els valencians i les valencianes podem decidir poques qüestions que afecten la nostra població. I tenim un gran repte pendent.

En canvi, sempre he estat partidari de convertir les derrotes en victòries i posicionar-nos en una vessant que atenga i que puga arribar a una gran majoria dels valencians. Eixe és el repte polític de Compromís.

En aquest sentit, la vicepresidenta Mónica Oltra va fer un pas endavant en una de les caselles que mereix la marca del País Valencià: l'estat de benestar valencià. Les seues polítiques socials al Botànic han estat un símbol de la renovació i una bona mostra és el Pla Convivint. Aquesta estratègia posa l'accent en una identificació de les necessitats presents i futures per donar una cobertura social pública i fer més inclusiu el nostre territori, Que el benestar de la nostra població estiga en mans públiques mereix un 25 d'abril més i una reivindicació històrica de dir-nos valencians.

És l'aposta per un país més cohesionat socialment el que ens ha de fer desvetlar cada nit, o la construcció d'un país amb el desenvolupament d'una cobertura social que puga ser compartida i gaudida per una bona part dels valencians. El Pla Convivint ens ajudarà a construir la identitat dels valencians com a poble amb una cobertura pública digna i ser capdavanters en aquest sentit. I podrem dir que hem estat capaços d'articular una societat que posa al capdavant de les seues prioritats, el seu benestar.

Altres nacions ens donen aquest exemple. No podrem convertir en victòria batalles passades si no som capaços de dir-nos valencians perquè formem part d'una comunitat que aconsegueix que tota la població tinga no només drets civils i democràtics, sinó també de caràcter social. Demanar un finançament just, per a fer justícia social, és el que ens ha de conduir a reivindicar una vegada més un 25 d'abril plenament identitari i social.

