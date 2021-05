Sinceramente, ya estamos cansados, pero aun así vamos a seguir trabajando y luchando para que en l’Alcora no se vuelva a abrir una empresa de gestión de residuos peligrosos. Durante años ya hemos padecido las consecuencias de tener en nuestro municipio una empresa de estas características y me niego a que el futuro de l’Alcora esté tensionado por una planta de esta magnitud. Primero fue Secolen y luego Revyal Ambient, en l’Alcora las plantas de gestión de residuos no nos han aportado nada positivo, siempre han sido un foco de problemas y alarma social.

Esta semana, el Ayuntamiento hemos presentado alegaciones al proyecto de Aprocol, y le hemos pedido a la Generalitat que anule el procedimiento, puesto que este proyecto no cumple con nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Me parece una tomadura de pelo total por parte de esta empresa que en su día presentara una documentación al Ayuntamiento para conseguir el informe favorable de compatibilidad urbanística y que ahora en la información expuesta al público se trate de una industria mucho más peligrosa que incumple con nuestro PGOU. Las formas de trabajar de Aprocol son las mismas que utilizaron con Reyval, así que más motivo aún para frenar este proyecto.

Muchas empresas privadas han tratado de instalar en l’Alcora plantas de residuos o vertederos durante los últimos años, en todos los casos el Ayuntamiento ha hecho lo posible para que eso no fuera así, así que ahora no se está haciendo ninguna excepción. L’Alcora ya dijo NO en el 2011 y lo vamos a seguir diciendo ahora y siempre. Está claro que ahora no se pretende instalar ninguna incineradora, pero igualmente nos preocupa que se puedan gestionar residuos peligrosos en nuestra localidad.

Como alcalde haré todo lo que tenga que hacer para defender los intereses de nuestro pueblo. En el 2017 ya presenté un contencioso administrativo contra la Generalitat por no hacer nada para que se clausure el vertedero de Reyval, y ahora haré lo mismo si no se anula este procedimiento que incumple nuestro PGOU. Quiero aprovechar estas líneas para agradecer el trabajo de los técnicos que han preparado todas las alegaciones, así como reconocer la ayuda de la Plataforma No a la Contaminació para poder presentar unas buenas alegaciones al respecto. Solo unidos y unidas podremos de nuevo conseguir una victoria.

Alcalde de l’Alcora