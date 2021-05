Cada quatre anys les Comissions Obreres encetem un procés congressual per a la renovació dels òrgans de direcció del conjunt de l’organització, des de les seccions sindicals d’empresa fins la Comissió Executiva Confederal Estatal. Aquest no està sent un procés fàcil d’organitzar per les circumstàncies covid però amb empeny i no pocs maldecaps el traurem endavant. Dins d’aquest XII Congrés i com la major part de vosaltres haureu llegit en premsa, el passat 27 d’abril les 121 delegades i delegats al VI Congrés de CCOO PV Comarques del Nord van elegir una Comissió Executiva renovada.

Molta és la feina que s’ha fet i més la que queda per fer, des de les institucions, des dels centres de treball i com a part activa als moviments socials. Com a sindicat reivindicatiu i de classe, sociopolític, de dones i homes i independent i com a sindicat més representatiu, no podem decaure ni un moment en la lluita per mantindre i assolir drets laborals i socials. No oblidem que els drets es guanyen, ningú no ens els regala, i que qui vol furtar-nos els no descansa.

I en aquesta línia hem estat i continuem treballant les CCOO des de la reivindicació al carrer i amb diferents campanyes, com l’última, #AraToca, per recordar al Govern de l’Estat el compliment dels seus compromisos de derogació de les reformes laborals i de la de pensions i l’augment del SMI, campanya a la que li hem donat continuïtat en el recent Primer de Maig tot i recordant la necessitat d’un #FinançamentJust per al País Valencià. Accions recolzades amb la sempre necessària concertació social, àmbit des del qual s’han assolit avenços socials fonamentals per al manteniment de l’estat social, exemple recent són les mesures acordades per al manteniment de l’ocupació i de la protecció de les persones durant la pandèmia.

Perquè com en tota crisi una de les conseqüències més greus és la destrucció d’ocupació i l’augment de la bretxa social, conseqüències que ja les estem veient i per a les que cal posar solució. Aquesta ha de vindre des de la protecció social en primera instància, augmentant els recursos de les administracions i creant i reformant els ajuts econòmics per garantir uns ingressos dignes, i des d’apostes de futur adreçades a pal·liar la precarietat laboral, és a dir reformant el model productiu per crear ocupacions estables, amb condicions dignes i ben remunerades.

I tot açò no és possible sense un sistema tributari amb els principis d’universalitat, igualtat, progressivitat i equitat, a més de senzill, eficient i suficient per garantir tots els recursos necessaris per finançar tot l’exposat anteriorment. També cal responsabilitat de la societat i dels diferents governs a l’hora de complir amb les respectives obligacions. Perquè el sistema tributari que es regeix per criteris de progressivitat i de redistribució té un fort impacte social, facilitant l’accés a serveis públics de qualitat i garantint sistemes de protecció social. També té un impacte positiu sobre la reducció de la desigualtat social i territorial en promoure una redistribució de la riquesa entre diferents àmbits, així com un impacte econòmic sobre el creixement i la capacitat de crear ocupació. Per això és tan perillós el discurs de la baixada d’impostos com el d’implementar altres càrregues impositives que no són progressives, com ara l’IVA o el que s’ha plantejat per ús d’autovia.

Bé, aquestes són algunes de les tasques que hem d’afrontar a més de les de gestió interna i d’atenció a la nostra afiliació, valor important i necessari de la nostra organització. També totes aquelles reivindicacions medi ambientals i de vertebració de les nostres comarques que marcaran el nostre futur com la lluita contra la MAT, els problemes de contaminació al Grau de Castelló i Almassora i el futur de les comarques d’interior, per esmentar-ne alguns.

I no vull finalitzar sense agrair a l’anterior equip tota la seua tasca i el seu recolzament en tot moment, moltes gràcies. També encoratjar el nou equip cara a tot el que hem d’afrontar, entre totes i tots, els que han estat, els que estem i els que estaran, hem fet, fem i farem avançar les CCOO.

*Secretari general de CCOO PV Comarques del Nord