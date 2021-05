Si tot fóra com estic segur que prompte tornarà a ser, un dia com hui m’estaria adreçant a vostès des d’aquesta columna per a desitjar-los unes bones festes en honor al nostre patró, sant Pasqual. No ha pogut ser i a tots els vila-realencs i vila-realenques és una situació que ens dol ben a dins de l’ànima. Però, igual que ens dol, som conscients que és la millor decisió, la millor actitud, perquè el pròxim mes de setembre puguem definitivament tornar a portar al carrer, amb totes les garanties, l’estima i la devoció a la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia.

Va ser un decisió dolorosa, però absolutament responsable i prudent, per la que vull agrair especialment la sensibilitat demostrada pel Consell de Festes, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, quan es va optar per suspendre qualsevol tipus de celebració. I, per descomptat, agraïsc també a tota la ciutadania la comprensió i al Consell Escolar Municipal i a la Direcció Territorial d’Educació pel suport que se’m va donar a l’hora de decidir que aquests dies de sant Pasqual foren considerats lectius. Una decisió adoptada des del consens en el si de la comunitat educativa que demostra el grau de maduresa, responsabilitat i implicació en la lluita col·lectiva contra la pandèmia de professors, equips directius, pares, mares i alumnes. Una serietat i coratge que han demostrat amb escreix al llarg del curs més atípic i difícil de la nostra història.

Les festes no se celebren, però això no vol dir que els vila-realencs i les vila-realenques ens oblidem de la nostra identitat. De la nostra estima i devoció al patró, sant Pasqual, del agraïment a les joves que, cada any, hui i sempre, decideixen donar un pas endavant per a representar les nostres festes. Per això, com no podria ser d’altra manera, celebrarem la santa missa pontifical el dia de sant Pasqual i aprofitarem diumenge la commemoració del 50é aniversari de la beatificació de la basílica per a seguir avançant en el nostre projecte de valorar l’entorn de sant Pasqual, amb noves portes i l’excel·lent cor construït després de 25 anys sense obres a la basílica.

Farem l'ofrena

També farem l’ofrena, de manera escalonada i durant dos dies, per portar-li flors a l’estàtua del patró que va esculpir amb tanta mestria el nostre fill predilecte Vicente Llorens Poy. Una ofrena que serà possible gràcies a la col·laboració de les nostres floristeries, que confeccionaran els rams que, a través del conveni que mantenen amb l’Ajuntament, la Comissió de Penyes posarà a disposició de penyes, entitats i escoles de la localitat.

Vull llançar un missatge sobretot als més joves, demanar-los novament prudència i donar-los una vegada més les gràcies. Estic segur que, amb l’ajuda de totes i tots, en un poble modèlic com és el nostre, prompte tornarem a renàixer, a trobar-nos i abraçar-nos. A viure la festa com s’ha de viure, al carrer, en les nostres penyes, amb les nostres tradicions i l’estima als patrons per bandera. Bous, concerts, xulla, processons, foguera i ofrena multitudinària als patrons... Mentrestant, responsabilitat i prudència. Visca sant Pasqual! Visca Vila-real!

Alcalde de Vila-real