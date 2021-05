Sabies que Els Estanys d’Almenara van estar a punt de desaparéixer ara fa 20 anys? Doncs sí, el nostre paradís no ha sigut sempre tal com el coneixem ara. Uns anys estaven secs, bruts i abandonats per les administracions. De veres, volem viatjar a eixe passat?

Després de 20 anys de custòdia ecologista, Els Estanys lluïxen com mai. Amb el temps, han esdevingut un punt de trobada per al mateix veïnat de la població i per a visitants. En eixe sentit, Almenara recorda l’any 2005, ja que gràcies a la mobilització ciutadana i a instàncies de la normativa europea, es va clausurar l’abocador dels Estanys, després d’una vintena d’anys en funcionament. Abocar residus té greus conseqüències per a la salut, ja que la uralita o l’asfalt poden traspassar la terra i filtrar-se a l’aigua que després brota pels diferents ullals.

Recentment, hem conegut per la premsa que Pérez pretén ressuscitar l’antic abocador per regularitzar aquells residus que la seua gestió ha escampat arreu del municipi. Uns pocs ací, altres al solar municipal al costat de la guarderia infantil i altres ves a saber on. A banda de l’evident impacte ambiental, cal aclarir on han anat els diners que haurien d’haver-se destinat a la gestió dels residus.

És fàcil esbrinar el posicionament de Compromís, només cal veure què hem fet allà on governem. Per exemple, a Castelló s’han controlat els abocadors irregulars. Ja no només per tindre cura dels nostres pobles, sinó per evitar les sancions que suposa fer el contrari, tal com està fent Pérez.

El canvi climàtic ara es coneix com a «emergència climàtica» perquè el temps juga en la nostra contra. En les nostres mans està protegint Els Estanys o deixar que el fem soterre la vida i la història d’Almenara.

Portaveu Compromís per Almenara