Fa pocs dies hem sabut que la platja de Benafeli d’Almassora ha rebut per primera vegada la distinció de bandera blava. Aquest reconeixement ens fa pensar que la nostra platja ha millorat notòriament en molts aspectes com ara l’accessibilitat i seguretat.

La immensa majoria de les millores que s’han dut a terme a la mar d’Almassora han estat impulsades des de Compromís, amb Amaya Gómez com a regidora de Platges, com els accessos i els banys adaptats o la unidireccionalitat del mur. Algunes s’han perdut amb el govern PSOE-Ciudadanos, com és el cas de l’ampliació del servei de socorrisme.

La nostra mar pateix encara moltes problemàtiques greus i necessita molts serveis que no té i moltes infraestructures pendents. Des de Compromís fem contínuament propostes de millora de la platja i preguntem per actuacions que considerem necessàries. Recentment hem proposat que la nostra platja fora lliure de fum, però per desgràcia una proposta que ens pareix interessant, més encara en els temps de pandèmia que vivim, va ser rebutjada per la resta de grups municipals. També hem preguntat per projectes totalment paralitzats però necessaris, com és el cas de l’obertura de l’avinguda de la Mediterrània, indispensable per poder fer completament unidireccional el mur i millorar la seguretat dels veïns i les veïnes.

El Ministeri ha insinuat que vol actuar, però res més. I així, els milers de veïns i veïnes que resideixen a la mar pateixen una vegada més la incertesa. En el passat Ple vam demanar un informe sobre el projecte i el nostre diputat al Congrés Joan Baldoví ha demanat també una còpia del projecte i ha registrat diferents preguntes parlamentàries sobre la qüestió. Volem saber quins tràmits s’han realitzat fins ara, quants diners s’hi invertiran i quin és el termini previst per a dur a terme una actuació que és inajornable.

Hi ha una dita que diu que «Una flor no fa estiu; ni dues, primavera». No podem ser triomfalistes.em de seguir treballant per la mar. Els veïns i les veïnes no poden seguir patint any rere any quantiosos danys quan hi ha un temporal i mereixen més serveis i més qualitat de vida. I això només serà possible si seguim treballant i insistint des de totes les institucions que cal actuar en la nostra costa de manera immediata perquè és de justícia i no es pot demorar més.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora