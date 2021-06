La meua generació acabarà valorant més a Zapatero com a antic president que quan estava en el càrrec. Envellir bé té un mèrit enorme i demostra intel·ligència. Este cap de setmana l’expresident del Govern central donava una entrevista en El Diario i defensava la política d’indults als polítics independentistes condemnats, ho feia enraonant que en la Transició probablement les diferències polítiques entre Manuel Fraga i Santiago Carrillo foren inclús majors que les que separen hui a Pablo Casado i a Oriol Junqueras. Hui els mateixos que reivindiquen la capacitat de diàleg de la Transició es manifesten en Colón contra el nou intent d’encaixar la pluralitat territorial d’Espanya, així mai van a tindre un projecte de país de futur, perquè viatjar al passat és bastant complicat. També parlava de l’espai d’Unidas Podemos i el donava com a consolidat, tot i que encollit des de 2015, però necessari per a conformar governs progressistes. Mai el Partit Socialista havia arribat a un posicionament tan valent en política territorial i crec que sense existir Unidas Podemos no ho haguera fet mai. Estic convençut.

Podemos vam celebrar este cap de setmana a Alcorcón la nostra quarta Assemblea Ciutadana Estatal, en la que vam escollir la nova Secretaria General que inaugura l’etapa post Pablo Iglesias. L’escollida ha estat Ione Belarra, un nou lideratge amb el qual inaugurar un nou temps, i ho va fer amb paraules de diàleg, de recomposició de l’espai electoral i de recuperació de la iniciativa política. Navarra, ja amb l’experiència d’haver passat per distints nivells de responsabilitat, amb un equip renovat, feminitzat i jove, la tasca que té davant és gegantina. El 22 de maig va inaugurar la seua campanya interna a València per enviar un missatge de descentralització. Eixe dia no vaig poder anar a l’acte perquè se’m va avariar el cotxe. Fa uns dies en un concessionari en dir on treballava el comercial me va dir que ell també era de Podemos, que en esta crisi s’havia fet l’esforç de protegir tant com es podia a les persones treballadores perquè estava Podemos en els governs. Quan xafes terra comproves el que passa al país, tot i que a voltes la política te fa perdre el pols. L’espai de la nova esquerra ha comés errors, ha retrocedit, però existeix. Pel bé del país i de la seua gent treballadora ens toca iniciar esta nova etapa pensant en com fer-lo créixer.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló