Malgrat el que afirmen alguns polítics de curta mirada, l’Arenal de Borriana és del poble i per al poble. L’Ajuntament no ha venut res, continuem tenint la mateixa propietat de 400.000m² a l’Arenal, dels quals avui 250.000m² són urbanitzables. La superfície total de l’Arenal són uns 400.000m² que pertanyen a l’Ajuntament des de l’any 1967, efectivament, hi ha una franja allargada de 16.600m², és a dir, un 5% del total, que va eixir a subhasta pública per una negligència interessada, o no, l’abril de 2015, del govern municipal d’aquell moment, el PP.

Els 16.600m² de terrenys de l’Arenal que van eixir a subhasta, mai han sigut de l’Ajuntament de Borriana, que continua mantenint la propietat del 95% del solar. Vull destacar que des de l’Ajuntament quasi sempre s’ha reivindicat la propietat d’aquest 5% davant de Patrimoni de l’Estat, per cessió. Així ha sigut des de 1981 i fins a 2004 en que amb un govern municipal del PP, l’alcaldia demana l’alienació (venda) dels terrenys per no saber l’ús que se li donarà.

L’abril de 2015, governant el PP a Borriana i a Madrid, el Ministeri va informar l’Ajuntament de l’inici de l’expedient d’alienació d’aquesta franja de 16.600m², i l’Ajuntament va contestar que aquesta franja «no es trobava ocupada» i ningú va menejar ni un sol dit per parar l’expedient, sol·licitar-ne la cessió o negociar la compra. Així, el 26 d’octubre de 2017 es va tancar un expedient del qual s’havia comunicat l’inici a l’Ajuntament l’abril de 2015, i del qual el govern del PP no va transmetre cap informació a l’oposició, ni el que és pitjor encara, a l’opinió pública.

Des de l’equip de govern vam intentar paralitzar la subhasta 15 dies abans, quan ho vam saber, ja que l’ús d’aquests terrenys sempre ha sigut municipal i, fins i tot, existeixen conduccions de clavegueram soterrades i xarxes elèctriques, séquies o vials, la qual cosa hauria d’invalidar la possible venda. El PP podria i devia haver-ne paralitzat la venda, o comunicar a l’oposició l’inici de l’expedient de venda. Estem davant d’una qüestió de deslleialtat institucional i social.

Evidentment, l’Ajuntament no es podia personar en la subhasta amb empresaris, amb un preu d’eixida a l’alça de més de 430.000 euros, molt per damunt del valor cadastral del terreny, i sense una dotació econòmica suficient prevista abans de la subhasta. Qui va sol·licitar l’alienació dels terrenys en 2004 va ser el govern municipal del PP, obrint la porta a la subhasta i a la especulació.

No obstant això, des del govern municipal continuarem treballant per sumar aquests terrenys a la resta de propietat municipal. A més, ha de quedar clar que cap propietari d’aquesta franja no pot plantejar iniciatives urbanístiques en l’Arenal sense consentiment de l’Ajuntament i nosaltres no consentirem.

Alcaldessa de Borriana