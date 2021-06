No sé si fruto del optimismo que supone para nuestro país un plan de esa envergadura o por la traición del subconsciente por admiración cinéfila que siento por el gran Luis García Berlanga, me he decidido a titular este artículo con un ¡WELCOME! Un humilde homenaje a esa obra de arte para el cine español como fue Bienvenido Mr Marshall.

El pasado miércoles asistíamos con esperanza al anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la aprobación del plan de recuperación de España.

Mucho se ha hablado durante este tiempo de este ambicioso Plan de Recuperación. Una apuesta sustentada en cuatro ejes principales: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.

La Comisión Europea, a través de estos fondos Next Generation, dota con 69.500 millones de euros a España, fondos que directa o indirectamente esperamos lleguen con la mayor celeridad posible a nuestros pueblos y ciudades.

La clave de ser uno de los primeros países de la UE en tener aprobado este plan de recuperación es claro: el 40% de la asignación total se designará a reformas o inversiones de apoyo a los objetivos climáticos y un 28% para la consecución de los digitales.

En Castelló empezamos hace ya seis años a ver en esa UE un nuevo aliado para transformar nuestra ciudad. En Castelló, las consecuencias de la pandemia no han pasado desapercibidas y, aunque gracias a la responsabilidad colectiva hemos mantenido niveles de contagios inferiores a de otros territorios, la situación social económica se ha visto perjudicada. Por ese motivo, estos fondos que puedan llegar a nuestra ciudad nos tienen que permitir salir más fortalecidos que nunca.

Desgraciadamente, y contra el interés general, la derecha critica cualquier acuerdo, como vimos vimos también esta misma semana en Castelló cuando el PP local no dudó en criticar la aprobación del informe de la Comisión de Impulso de Castelló, que ha sido fruto del consenso de partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales o la propia universidad Jaume I.

Ése es el interés y compromiso que el PP tiene por Castelló. Frente a esta desidia del PP, este equipo de gobierno seguirá trabajando por Castelló y buscando apoyo y fondos económicos para continuar transformando la ciudad. Welcome Next Generation UE.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló