La pandèmia no ha acabat. No podem abaixar la guàrdia, però es evident que les coses van millorant. I, si això és així, és gràcies a l’esforç col·lectiu de tots, però també, molt especialment, pel treball incansable del personal del món sanitari. L’esforç de la comunitat sanitària durant l’últim any i mig ha sigut brutal i mereixen tot el nostre agraïment i reconeixement.

Així ho vaig traslladar la setmana passada als representants del Consell de Salut de la Plana, que presidisc com a alcalde de Vila-real, en particular al gerent del departament, Miquel Rovira. Un consell que ens va servir per fer una mirada a tot el treball i els esforços invertits per a plantar-li cara al virus. Des dels 250 professionals de reforç contractats als 350.000 euros invertits en equipaments per a fer front a les necessitats assistencials de la covid-19, a més dels 3 milions d’euros, entre materials i obra, que permetran ampliar en 800 metres quadrats l’UCI de l’hospital de la Plana fins als 21 llits. En aquest punt, no vull deixar de destacar el compliment del compromís adquirit pel president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, per a la construcció d’infraestructures sanitàries urgents. La ciutadania ha de saber que els seus impostos s’estan invertint per a millorar les dotacions sanitàries i preparar-nos, així, davant qualsevol nova eventualitat en el futur.

Si indiscutible ha estat l’esforç en el món sanitari, tampoc no podem oblidar el treball realitzat pels municipis que formen part del Consell de Salut de la Plana, un departament que engloba 35 pobles i 185.000 persones. Com a president del Consell de Salut, em sent tremendament orgullós de tot el treball que s’ha fet per part de tots els ajuntaments, també la Diputació, que ens hem bolcat per a posar-nos al costat de les autoritats sanitàries, oferint suport en tot allò que hem pogut i espais quan han fet falta. En el cas de Vila-real, amb la cessió del Centre de Tecnificació Esportiva com a hospital auxiliar, l’alberg del Termet com a allotjament de temporers o el Centre de Congressos, com al primer punt de vacunació massiva de la comarca. Per aquest motiu, vaig plantejar al Consell de Salut enviar una carta d’agraïment per tota la col·laboració i el treball que s’està fent als ajuntaments i la Diputació. Institucions que estan resultant indispensables per a l’èxit de la lluita contra aquest virus.

Gràcies a tot aquest esforç, a dia de hui més de 50% de la població de l’àrea de la Plana està vacunada i les previsions són que la immensa majoria estiguem immunitzats al mes d’agost. Aquesta és la millor barrera i protecció contra la covid-19 i així es demostra també amb uns índexs d’incidència que cada vegada són més baixos.

Però, com els deia, convé no abaixar la guàrdia. Estem més preparats per a fer front a qualsevol eventualitat, però no podem oblidar que la prevenció és també una vacuna poderosíssima per a fer front a aquest virus. Seguir les indicacions de les autoritats sanitàries i actuar amb coneixement i prudència és fonamental per a guanyar-li definitivament la batalla al virus. Junts, vencerem la covid-19.

Alcalde de Vila-real