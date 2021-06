Des de l’equip de govern d’Almenara mirem més enllà del dia a dia, volem també treballar en una estratègia per al futur, per a que siga una localitat moderna, europea, i sostenible en tots els sentits. És un dels grans reptes de la política, creant uns eixos transversals que ocupen totes les àrees per a fer unes polítiques conjuntes de futur que faciliten la realització de projectes ambientals, urbans, socials, econòmics, culturals, vinculats al patrimoni o a l’àmbit turístic, per convertir-nos en una localitat moderna per afrontar el segon quart del segle XXI.

Per tot això, l’Ajuntament ha sigut pioner en redactar el Pla Almenara 2030, un document que guiarà l’acció municipal de totes les regidories durant els propers anys, marcant el full de ruta per al septenni 2021-2027, amb un enfocament europeu i seguint els marcs normatius actuals, que van a possibilitar que l’Ajuntament puga optar als fons europeus, estatals i autonòmics per a poder portar endavant projectes i actuacions que ens beneficien a tots i totes.

El pla, coordinat per l’empresa especialitzada en finançaments europeus Crea360, s’ha dissenyat al llarg dels darrers mesos des de l’equip de govern juntament amb un procés de participació ciutadana per tal d’acollir la màxima representativitat possible i reforçar una mirada transversal del municipi des de la qual fer front a les situacions sobrevingudes del curt termini, com per exemple la generada per la covid-19, però també al mitjà i llarg termini.

El document s’ha dividit cinc grans àrees de treball. La primera seria la Promoció Econòmica amb l’àmbit comercial, turístic, l’emprenedoria o l’impuls internacional econòmic. Un segon apartat seria la Transició Ecològica i Gestió Eficient dels Recursos, on destacaria el Projecte Life Almenara. Un tercer apartat serà l’anomenada Agenda Urbana on s’inclou el disseny de la localitat i l’aspecte de la mobilitat entre altres. En quart lloc estaria l’anomenat Qualitat de Vida amb l’aspecte social, esportiu, cultural o del voluntariat. Finalment abordem en cinqué lloc l’Almenara del Futur, per convertir-nos en una smart city.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, el Next Generation de la Unió Europea, l’Agenda Urbana Espanyola, el Pla per a la Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya (conegut com a España Puede) o l’Estratègia Valenciana de Recuperació han sigut alguns dels textos de referència sobre els quals s’ha elaborat l’estratègia d’Almenara.

Amb aquest Pla 2030, l’Ajuntament ja està preparat per poder optar a les diferents convocatòries de fons europeus en el marc 2021-2027. D’aquesta manera seguirem modernitzant el nostre poble, per convertir Almenara en una localitat puntera en tots els sentits. En això estem, i en això treballarem!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló