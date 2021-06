El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón aprobarán el próximo lunes el nuevo Plan General Estructural. Desde el PP de la ciudad somos conscientes de la necesidad de activar, cuanto antes, el marco regulatorio que ha de guiar el urbanismo y el crecimiento de la ciudad en los próximos años. Pero precisamente por eso es importantísimo que el documento nazca del consenso ciudadano y atienda el sentir general de una ciudad que, a la vista de las numerosísimas alegaciones presentadas, no comparte el documento.

La mayoría ya fueron rechazadas en la primera exposición del documento que se realizó, una situación que vuelve a ser mimética en esta segunda exposición pública, puesto que de las más de 200 alegaciones que se han vuelto a presentar, tan solo se han atendido cuatro.

Este es el modelo de participación ciudadana de la izquierda que gobierna Castellón. Dicen que escuchan, pero no escuchan. Piden a los vecinos que se pronuncien, pero no atienden sus propuestas. Las legítimas aspiraciones y derechos de los castellonenses, obviadas. Rodillo y silencio. Una vez más.

Plan General para Castellón, sí, pero no a costa de perder un 70% de superficie para suelo industrial, como se propone en el documento que el lunes se aprueba, porque eso significan menos oportunidades para una ciudad que ahora mismo tiene 16.000 parados. Plan General, sí, pero no a costa de limitar, de dejar a los vecinos de la Marjaleria o las urbanizaciones de montaña, a los masets del Crèmor, al futuro conservatorio... en el limbo. Plan General, sí, pero no a costa de hipotecar el futuro de los castellonenses.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón