Els parle des del cor quan els dic que hui és un dia molt especial per a mi com a alcaldessa d’Almassora, però per damunt de tot com a alumna de l’Ambaixador Beltrán i l’institut Álvaro Falomir. La vesprada em depararà la foto de família de la meua generació al pati del col·legi i el 50 aniversari de l’IES on vaig continuar els meus estudis previs a la universitat. El sentiment com a alumna s’enforteix aquest mateix matí, quan signarè el contracte d’obres per a l’enderrocament i construcció del nou Ambaixador Beltrán.

Ahir vaig estar visitant-lo de nou, en esta ocasió amb el director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, que va reunir-se amb la comunitat educativa i l’empresa encarregada de les obres i va recórrer les instal·lacions mentres comencen els preparatius de l’obra. Sabem de les molèsties que causaran a l’alumnat i a l’equip docent. També al veïnat. Però res més important per a aquesta alcaldessa que les obres d’un col·legi. Les molèsties s’acabaran i unes altres generacions podran gaudir amb totes les comoditats pròpies d’aquell cole nascut el 1961.

En realitat, de dos. El Santa Quitèria també està en ple moviment de terres per a alçar el vertader edifici que acabe amb els barracons «provisionals» que ens va prometre el Partit Popular allà per l’any 2010. També vaig visitar ahir l’obra junt a la directora i la presidenta de l’AMPA i ara, per fi, aquesta actuació sí serà una realitat.

I hui, quan tinga la foto amb la meua promoció al pati, on començarà en no res a arribar el material d’obra, em traslladarè a l’IES Álvaro Falomir, que fa mig segle de vida amb salut de ferro. Retrobar-me en el mateix escenari de l’adolescència em recorda els dubtes d’aquell moment, l’esforç en els estudis, els amics i també l’esperit d’unió que tenia l’institut per reunir a tots els estudiants dels col·legis d’Almassora que coincidiem a l’Álvaro.

El meu institut també estarà en obres en no res. Concretament, l’any que ve. Tot i les reformes, les noves necessitats i el pas dels anys fan imprescindible renovar-lo. El projecte ja està en marxa per a traure el concurs públic en 2022. L’alcaldessa que el signarà és producte dels companys i companyes i del professorat que van convertir-me en la dona que sóc. Molt orgullosa del Falomir i l’Ambaixador.

Alcaldessa d’Almassora