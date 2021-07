A Almenara comencem a recuperar l’estiu i les activitats tradicionals d’aquesta època. Així, ja hem pogut vore com els xiquets i xiquetes poden tornar a gaudir de l’Escola d’Estiu, on es tractaran dos matèries molt importants: la igualtat i la sostenibilitat. Amb totes les mesures sanitàries i grups reduïts podran passar-s’ho d’allò més bé.

També oferim a l’estiu de nou els cursos i tallers que es realitzen al Centre Miguel Hernández, que preparem entre l’Ajuntament d’Almenara i el Centre de FPA Paulo Freire. A més, tindrem enguany tres dies dedicats a les jornades ambientals destinades als més menuts i menudes. Les rutes per a conèixer Almenara seran protagonistes amb la programació que s’ha preparat des de l’àrea de Turisme amb Coneix el teu terme que torna amb una programació plena de novetats. S’afegiran a les habituals del Centre d’Interpretació de la Línia XYZ.

Tenim ja en marxa la piscina municipal, amb els tradicionals cursets i la recuperació del bany lliure amb una gran acceptació. També en aquesta matèria ja tenim en marxa els cursos esportius que oferim des de la regidoria d’Esports. Enguany a més recuperem dos emblemàtiques competicions que no vam poder fer l’any passat, com son la Travessia Nadant, el dia 1 d’agost, i la Volta a Peu a la Platja Casablanca, el dia 7.

També tornarem a fer un event especial, com es la Fira del Comerç a la Mar, per a tornar a dir junt als nostres establiments que tenim de tot i a Almenara. Ara més que mai hem de recolzar i fomentar el sector comercial, i per això, ahí estem recuperant la fira, que s’adaptarà a les normatives vigents, el que farà que passe a les pistes poliesportives de la Platja Casablanca del 15 al 18 d’agost.

Anit ja va començar, després de l’èxit del passat any, el cicle Música Segura a la Plaça, que arribarà els divendres per la nit, mentre que els diumenges per la vesprada, com cada any, a partir de demà, farem el tradicional Estiuet amb actuacions per al públic familiar.

El virus encara està ací i per això, mentre avança el procés de vacunació, vull fer una crida a la gent a que siga responsable, utilitze la màscara i complisca les normatives. També vull dir als joves que vegen el que està passant, i per això apel·le a la seua responsabilitat. Podem passar-ho bé, però amb coneixement! Vos esperem a Almenara!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló