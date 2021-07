Si nosaltres com a govern valencià no donem suport, quan més ho necessita, a una empresa com Marie Claire, per a què està el Consell?» La reflexió la va fer el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el 24 de juny a Vilafranca als representants dels treballadors i treballadores de la empresa i als nous propietaris, i la resposta és evident: aquest Consell està per a ajudar a garantir l’ocupació; per a evitar deixar sense treball a una comarca; per a donar suport a les empreses estratègiques que són símbol del nostre territori i per a ajudar a frenar la despoblació garantint l’activitat en les àrees afectades.

En els pròxim dies s’acabarà de fer efectiu el suport financer del Consell -amb 12 milions d’euros- a aquesta firma que és tot un símbol en l’estructura productiva de l’interior de Castelló. Però per damunt de tot, es farà efectiu el suport del Consell a més de 500 famílies que viuen directa i indirectament de Marie Claire i a tota una comarca que ha demostrat la seua fortalesa, la seua resiliència i el seu ferm compromís per tirar endavant a aquesta empresa.

Que el nom no porte a error perquè malgrat els aires francesos que evoca la marca, és un orgull dir que Marie Claire és una empresa castellonenca. El canvi de nom es va dur a terme al voltant de 1960 per a augmentar les oportunitats comercials en el mercat internacional, però els valors de la companyia i els dels seus treballadors i treballadores continuen sent els mateixos que quan la Llenceria Eugenia de Montijo va obrir les seues portes: un arrelament ferm al seu territori i una aposta contínua per la qualitat.

L’empresa va sobreviure a la guerra i a la postguerra, va aprofitar l’època de desenvolupament dels 60-70 per a créixer i expandir-se per Europa, va resistir en els primers anys del segle XXI al tsunami de la deslocalització i la globalització i va aconseguir, durant els pitjors moments de la pandèmia de la covid-19, reconvertir la seua activitat per a fabricar bates i màscares. Un treball que mereix el reconeixement de la Generalitat perquè ha demostrat com poques el seu esforç per superar sempre les dificultats.

Marie Claire encara ara un futur prometedor i serà amb el suport del Consell. Perquè creiem en la seua viabilitat, en les seues oportunitats de creixement i de negoci, en la nova estratègia d’innovació i digitalització i en el seu compromís amb la seua gent. Però per damunt de tot perquè creiem que el nostre treball com a govern consisteix en ajudar a crear i a mantindre l’ocupació de qualitat al llarg de tota la Comunitat Valenciana.

De fet, el manteniment dels llocs de treball ha sigut una de les primeres condicions que ha posat la Generalitat en aquest nou conveni amb el qual ha arrancat el Fons Valencià de Resiliència. Per a rebre llum verda als dos préstecs de l’Institut Valencià de Finances de 9,5 i 2,5 milions d’euros, els nous responsables de l’empresa s’han compromés a abonar en primer lloc totes les nòmines pendents dels treballadors i els deutes dels proveïdors, però també han acceptat que no podran reduir la plantilla sense el preceptiu informe justificatiu i sense l’autorització prèvia de la Generalitat. Ocupació per damunt de tot.

Aquesta és una operació única per a una empresa també única. El cor que batega i dona vida a l’interior dels Ports i l’Alt Maestrat i a un poble de 2.200 habitants com Vilafranca. La major part dels seus veïns ha treballat tota la vida en la fabricació de les històriques mitges i ara, veurien clarament minvades les opcions de futur sense l’empresa en la qual han desenvolupat gran part de la seua activitat professional.

Per això la planta de producció de Marie Claire també haurà de quedar-se a Vilafranca com una de les obligacions imposades pel Consell. El suport és a canvi de futur, com ha reconegut l’alcaldessa, Silvia Colom, nombroses vegades. La seua tenacitat en defensa dels seus veïns i veïnes és digna de reconeixement.

El camí no serà fàcil, però des del Consell volem protegir les empreses que aposten pel territori, que creen ocupació en la nostra terra, que saben i tenen la capacitat d’adaptar-se a les noves conjuntures socials i econòmiques i que, en definitiva, ens ajuden a fer més competitiu i fort el nostre teixit productiu. El saber fer amb el que compta l’empresa i que s’ha transmés de generació en generació als seus treballadors des de 1907 té un valor incalculable que volem protegir.

La pandèmia ens ha robat moltes vides, il·lusions i projectes, però no s’emportarà a les nostres empreses. Des del Consell hem treballat des de primer minut amb diferents plans de suport i ajudes directes com el pla Resistir i el pla Resistir Plus per a garantir la liquiditat de les empreses, però ara fa falta molt més. Un plus de solvència i de suport financer perquè aquesta crisi es convertisca en una finestra al futur. Al bell mig dels Ports, Marie Claire ja ha encetat el camí.

Conseller d’Hisenda i Model Econòmic