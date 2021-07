Esta próxima semana se cumple un mes desde que accedí a la alcaldía de Oropesa del Mar, en virtud del acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el PSPV. Un mes vertiginoso, frenético, lleno de emociones a flor de piel y en el que nos hemos puesto a trabajar desde el minuto cero. La coincidencia en el tiempo del relevo en la alcaldía y la llegada del verano no podía ser una excusa.an sido demasiados meses esperando retomar la actividad normal de un municipio dinámico y turístico como el nuestro y no podíamos fallar. Y no hemos fallado.

Da gusto pasear por Oropesa y escuchar a sus vecinos y visitantes que han llegado de todos los rincones de España. La caras de felicidad e ilusión son más que evidentes, hace tan solo unos meses muchos de ellos ni siquiera podían pensar que este verano iban a tener vacaciones. Las prioridades eran otras, poner a salvo a nuestros seres queridos y cumplir a rajatabla las medidas sanitarias para frenar la pandemia. No podemos bajar la guardia y pido responsabilidad a todos, pero eso no está reñido con disfrutar cada segundo de este regalo estival.

La provincia de Castellón es una tierra de acogida con cientos de destinos únicos: Morella, Peñíscola, Culla, Vilafamés, Alcossebre, Benicàssim y tantos otros más. Todos maravillosos y que debemos poner en valor entre todos. Por eso quiero desde estas páginas invitaros a que, en ese listado de visitas locales, aparezca también Oropesa. Nuestras playas y la excelente oferta gastronómica hacen la visita obligatoria. Desde la Concejalía de Turismo se ha trabajado mucho en el Plan estratégico Oropesa del Mar, Destino Turístico Inteligente y esta semana hemos presentado a todo el entramado empresarial del municipio, las principales directrices de desarrollo para los próximos dos años. Un Plan estratégico que ha liderado el equipo de la concejala de Turismo, Silvia Arnau, y que se centra en las personas, en las que vivimos en Oropesa y en las que nos visitan. A unos y a otros les digo lo mismo este verano. ¡Bienvenidos a Oropesa, os esperamos con los brazos abiertos!

Alcaldesa de Oropesa