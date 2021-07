El PAI Torre la Sal s’aprovà en 2003 gràcies al PSOE, dies abans de les eleccions. Ara es comenta la venda del PAI inacabat a un fons voltor i, just, retorna l’amenaça de tirar als veïns del poblat mariner de la Torre de la Sal, de davant del PAI. Els molesta no ser primera línia i tindre modestes casetes davant?

Coincidències: PSOE fa partió del 93, PSOE aprova el PAI, PSOE fa dessaladora per fer possible el PAI i ara, de nou, govern del PSOE, coincidències, vol okupar les vivendes.

Des del neolític, fenicis, ibers, romans, islàmics, medievals, fins ara, han viscut de manera sensata en la zona. Serà este govern qui expulsarà als legítims propietaris? Gent que ha tingut sempre llicències i permisos.

El pare del pare de mon pare, va construir una caseta per mariners amb els seus diners. Una ministra llevarà, perquè sí, la propietat a les meues cosines perquè algú, un dia, va decidir que la línia dissenyada des de Madrid havia d’afectar al poblat?

Que el poblat estiga ara dins del domini marítim és perquè algun il·luminat en 1975 i 1993 va decidir que la partió al aplegar al poblat, pels seus nassos, entraria artificialment per afectar a les cases, quan són legals i consolidades com sòl urbà.

El Govern rebutja les al·legacions sense arguments i s’enroca dient que la partió es feu bé. Insistim que no i això acabarà en els tribunals. Però tinga qui tinga la raó, no existeix cap impediment per a practicar una nova partió de les platges de Cabanes.

Recuperació possessòria equival a dir que ta casa ja no es teua, que potser te deixen gaudir-la temporalment, però res de vendre-la ni deixar-la en herència, i que en un futur la tiraran. Continuar amb aquest expedient d’ocupació possessòria és una autèntica barbaritat.

Senador de Compromís