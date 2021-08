Les Festes del Crist 2020 de l’Alcora no van poder ser. Pels motius que tots coneixem, van haver de suspendre’s íntegrament. Enguany, la situació és diferent, ja no estem en estat d’alarma, la vacunació està avançada, s’ha produït un alçament gradual de les restriccions… Així i tot, som molt conscients que, malauradament, això no s’ha acabat, continuem convivint amb el virus.

Tenint en compte la conjuntura actual, enguany, en lloc de suspendre totes les festes, hem pres la decisió d’adaptar-les. Això vol dir que només es duran a terme actes en els quals es puga complir amb la normativa de seguretat vigent per la situació de la pandèmia. D’aquesta manera, no podrem gaudir de molts dels actes arrelats i populars de les nostres festes, com ara el pa i porta, el concurs de paelles, la festa de disfresses, el sopar de gala… i un llarg etcètera.

Aquestes no seran, doncs, unes festes a l’ús, seran unes celebracions austeres, amb una duració molt inferior i només amb actes en els quals es puga controlar l’aforament. No obstant això, des de la regidoria de Festes de l’Ajuntament, amb Vanessa Periz al capdavant, s’ha treballat molt per tal de dissenyar, dins de les limitacions, un programa variat, amb activitats per a totes i tots.

Les associacions locals tenen un gran pes dins la programació. Al llarg dels dies festius podrem gaudir del bon fer de l’Agrupació Musical l’Alcalatén, el Grup de Danses Font d’Aixart, la Rondalla l’Alcalatén, Tiranta Teatre, On Dance, l’Escola de Música Vicent Serrano Gil, L’Alcora Secret Society, la Colla Gegantera, la Colla de Dolçainers i Tabaleters… Una aposta segura, sens dubte.

Estem vivint una època en la qual prendre decisions és especialment difícil, la situació canviant fa tot molt complicat, però governar és prendre decisions. Evidentment, no es pot acontentar a tothom i ho assumim. L’organització d’unes festes requereix de molt de temps d’antelació, de molta feina prèvia, i hem optat per la decisió que considerem més adequada.

Festes, sí, però unes festes molt limitades, atípiques, austeres i adaptades a la situació sanitària actual. Com en tots els casos, la precaució i prudència seran fonamentals. Així, apel·le a la responsabilitat individual i col·lectiva… evitar la propagació del virus és cosa de tots i totes, en festes i en totes les accions del nostre dia a dia.

Alcalde de l’Alcora