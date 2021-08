En aquestos dies deuríem estar celebrant les destes d’estiu de la Platja Casablanca d’Almenara. En una època normal, les vaques estarien pels carrers del nucli marítim o estaríem fent la popular xopà o les paelles, així com altres activitats clàssiques de les nostres tradicionals festes d’estiu. Però per segon any consecutiu aquestes festes com les hem conegut sempre no es poden celebrar degut a la situació sanitària tant excepcional que patim per la covid-19.

Toca reinventar-se i buscar la fórmula per a fer activitats que s’adapten a les normes sanitàries per a oferir eixa alternativa d’oci per a que tots i totes poguérem gaudir d’uns dies diferents. I es quan va sorgir la iniciativa del Nature Fest que estem celebrant a la Platja Casablanca fins el dilluns, un conjunt d’activitats on trobem al nostre comerç local, al de tota la vida, per a dir alt i clar que tenim de tot i en Almenara, també afegim a l’oferta la gastronomia, amb les food trucks, que sempre tenen èxit al nostre poble i finalment, tot ho combinem amb la bona música. Tot amb mesures segures i junt a la mar, a la nostra platja.

A més, enguany per tancar les celebracions d’estiu recuperem el dilluns un acte que sempre és espectacular, el castell de focs artificials aquàtic que es celebra a la nostra Platja Casablanca, que com de costum dispararà la prestigiosa pirotècnia local Hermanos Caballer. Així podrem gaudir dels focs artificials a la mar, cosa que per la pandèmia no vam poder fer l’any passat.

Al igual que hem adaptat les festes de la mar a la covid-19, també ho farem a les festes patronals del proper setembre amb l’objectiu de poder fer celebracions atenent a les normes vigents. Així, estem preparant una sèrie de caps de setmana amb activitats, per una banda esportives, per altra estarien les taurines amb la plaça de bous portàtil i també la de propostes i esdeveniments culturals, activitats que estem tancant en aquestos dies i de les que poc a poc anirem informant.

Esperem que amb l’avançament de la vacunació i les novetats científiques prompte pugam recuperar la normalitat en quant a events de tot tipus, unes activitats que estic segura prompte tornaran amb més força que mai. I així, espere i desitge que a l’any 2022 pugam celebrar les festes d’Estiu i les festes patronals seguint les tradicions de sempre, així com amb alguna innovació.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló