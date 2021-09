Ahir, en el ple extraordinari convocat a l’Ajuntament de Benicàssim, govern i oposició vam acordar demanar la declaració del nostre municipi com a zona catastròfica pels danys ocasionats per les intenses pluges del passat cap de setmana. Per sort, no hem hagut de lamentar pèrdues ni danys personals gràcies a la gran professionalitat dels equips de bombers, policia, brigada municipal i d’altres col·lectius que ajudaren en les tasques d’atenció als veïns i veïnes. Una quantitat de població en la zona de platja que és molt nombrosa en aquesta època de l’any i que ha hagut de patir l’efecte de l’aigua més violent i imprevisible.

Les inundacions no són un element nou al municipi, tot i que feia anys que no es produïen amb aquesta intensitat. Darrerament, hem vist que pobles propers amb característiques similars les han sofertes amb paregudes conseqüències. El canvi climàtic no és cap broma. Aquest episodi, però, ens ha de fer reflexionar als governants sobre el model urbanístic del nostre poble. S’ha d’acabar allò del «todo vale», fer la vista gorda sobre construccions en llocs sospitosos de ser fàcilment inundables, mirant pels interessos de certes constructores o de particulars, més que pel bé comú i la seguretat ciutadana.

Cal destacar els efectes i les imatges que corresponen a Benicàssim Sud, una zona abandonada en serveis i infraestructures per part de l’actual govern, i que evidencia de manera vergonyosa les polítiques del ladrillazo, tan característiques del Partit Popular de finals dels anys noranta.

Aquest és un avís que ens dona la natura per tal de no caure en errors del passat i repensar en un model urbanístic més racional i sostenible.

Regidor de Compromís per Benicàssim i diputat de Promoció Econòmica