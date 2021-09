Quan arriba setembre, les aules dels centres educatius tornen a cobrar vida amb l’arribada dels xiquets i xiquetes. Els patis es converteixen en l’epicentre de les rialles, jocs i esport. El professorat comença a desenvolupar al curs tot allò que han preparat per tal de transmetre el seu coneixement a les futures generacions. El personal no docent té cura de que tot estiga al seu lloc. En resum, torna tota l’activitat lectiva i a Almenara ho ha fet aquesta setmana a l’Escola Infantil Municipal, al CEIP Juan Carlos I i a l’IES Almenara.

Comença un nou curs, el tercer marcat per la pandèmia, on la seguretat tornarà a ser clau. Recordem que caldrà de nou complir les normatives, i tal i com hem fet els dies previs a l’inici, des de l’Ajuntament aprofundirem quan siga necessari en les tasques de desinfecció dels centres educatius i del seu voltant.

També, enguany des de l’Ajuntament, hem volgut col·laborar amb les famílies en la compra del material escolar i donar suport al nostre comerç local. Es per això que hem repartit prop de 600 vals de 10 euros entre l’alumnat de primària del CEIP Juan Carlos I així com a l’alumnat del IES Almenara. L’objectiu es que aquestos vals es destinen a la compra de material escolar al comerç local, així recolzem aquest sector. Els vals es podran utilitzar fins al 30 de setembre.

Com a l’etapa d’Infantil el material que s’utilitza es de manera conjunta, el que farem serà proporcionar al centre una despesa econòmica per aula per a col·laborar amb el centre amb l’adquisició del mateix, també com no podia ser d’altra manera al nostre comerç local.

També dir que després de alguns anys, per fi, ja no hi ha barracons a l’escola d’Almenara. Això vol dir que les obres del Pla Edificant que afectaven a les aules ja s’han acabat, i també significa que l’alumnat gaudeix d’unes millors instal·lacions. Les obres continuen al centre, ja que queda rematar el pavelló cobert (gimnàs) així com també millorar els accessos a l’edifici de dalt.

Altra novetat és la incorporació de l’escola al projecte de patis coeducatius, el que farà millorar la qualitat dels espais d’oci i l’ensenyament. Des de l’Ajuntament seguirem donat suport a aquesta iniciativa col·laborant amb el centre i l’AMPA en allò que siga necessari.

Un any més l’Escola Infantil Municipal és de gestió directa per part de l’Ajuntament d’Almenara. D’aquesta manera continuem amb la filosofia de l’equip de govern d’oferir directament els serveis públics, i en aquest cas la millor educació. Des d’ací desitjar un bon curs a tota la comunitat educativa d’Almenara. Que es complisquen els objectius marcats i els somnis, així com que prompte deixem enrere la pandèmia i pugam recuperar la total normalitat.

*Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló