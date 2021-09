El divendres passat vam fer el tir d’eixida a la programació cultural i esportiva, preludi del que seran les Festes Patronals, que començaran el proper cap de setmana i s’allargaran durant deu dies.

És evident que no seran encara unes festes com esperàvem, la veritat, perquè ens havien dit que amb el 70% de la població immunitzada (que vam assolir ja fa alguns dies) tornaríem a la normalitat. Tanmateix, però, cal posar-lo tot en perspectiva i si enguany ja podem fer un bon grapat d’actes en les condicions determinades per Sanitat, doncs serà millor que la impossibilitat total que vam tindre ara fa tot just un any.

Amb això, vull dir que ja fa temps que teníem les coses clares: farem tot el que puguem fer dins del que està permés. És a dir, s’han preparat actes taurins, musicals i culturals de primer ordre, respectant les mesures de seguretat marcades. I les durem a terme amb una gran afluència de gent (fins al límit de l’aforament marcat), com es deriva de la massiva demanda d’entrades i abonaments que hem tingut en l’última setmana.

És clar que se’ns farà estrany escoltar la Fúmiga asseguts a la cadira o cantar Cien gaviotas de Mikel Erentxun sense abraçar-nos com cal, però pense que és millor això que res. I així ho farem, amb l’esperança que l’any que ve, per fi, puguem gaudir com cal.

Estem disposats per iniciar les Festes Patronals de Betxí, que s’han preparat amb moltíssima feina i amb un carinyo especial per cuidar que tot vaja de la millor manera possible. I confiant, alhora, que tots serem responsables i seguirem un comportament cívic correcte, amb trellat.

Estic content, perquè la població de Betxí tornarà a respirar alegria i il·lusió, després de mesos molt durs. Per això, convide a tot el món a participar activament dels actes previstos en la programació. Però, com he dit abans, sempre amb trellat.

*Alcalde de Betxí