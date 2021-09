S’han acabat les activitats festives de la setmana de la Misericòrdia en què honorem la nostra patrona amb un balanç positiu quant a participació i responsabilitat, en què s’ha registrat un descens generalitzat de serveis en tots els indicadors de la Policia Local.

Un final de la Misericòrdia que coincideix amb l’inici del curs escolar 2021-2022 per a més de 5.500 alumnes d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles que han començat de manera escalonada i sense incidències desprès d’unes setmanes intenses de preparatius. Un nou curs encara marcat per les mesures higièniques i de seguretat, les mascaretes, les distàncies i els protocols, d’acord amb la normativa actual. La normalitat i la seguretat, així com el compliment de la normativa sanitària per part del professorat i l’alumnat ha sigut la tònica generalitzada en aquest inici del nou curs i en tots els centres escolars.

No debades hem destinat més de 30.000 euros a l’adequació d’accessos per la covid i tenim pressupostat més de 50.000 euros anuals per al manteniment de centres públics, a més de les despeses habituals de llum, aigua, calefacció, ascensors, entre altres despeses, i el personal de consergeria.

Tinc plena confiança en el treball i la capacitat dels equips directius dels centres de Borriana i també en la implicació i la responsabilitat de tota la comunitat educativa que han preparat i adaptat els seus centres per a fer front a la nova situació sanitària, per això vull agrair a tots i a totes l’esforç i la dedicació que ha significat mantindre la normalitat durant tot el curs passat en els col·legis i instituts i afrontar en millors perspectives el curs que ara comença.

Un nou curs en què els xiquets i xiquetes de l’Escoleta Municipal Infantil Príncep Felip han pogut començar amb la seguretat d’unes noves cobertes de l’edifici sense aluminosi, perquè amb l’esforç i el treball de sis anys des del govern municipal hem realitzat l’obra de substitució i impermeabilització de la coberta amb 200.000 euros.

Un curs en què, desprès de 18 anys, començaran les obres del carrer d’accés al CEIP Josep Iturbi, antiga reivindicació per dignificar i visibilitzar l’entrada al centre que, finalment, amb què es podrà legalitzar la situació del centre, ja que la Conselleria d’Educació des de fa 18 anys encara no n’ha signat la recepció de l’obra per incompliment de l’Ajuntament en la urbanització dels accessos.

Un curs amb l’autorització per a la reforma integral del CEE Hortolans i del CEIP Roca i Alcaide amb un milió d’euros d’inversió en cada cas, i la reforma del CEIP Vilallonga amb 600.000 euros, totes a càrrec del Pla Edificant de la Generalitat, i que se sumen a la inversió de més de 13 milions d’euros per al nou IES Jaume I. A tota la comunitat educativa: Bon començament de curs!

Alcaldessa de Borriana