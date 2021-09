Ala taula i al llit, al primer crit. Consell savi. Els últims mesos, el sector gastronòmic ha estat dels que més ha patit. Per això esperem que siga el que es recupere abans.

A Vila-real, en aquest sentit, tenim de tot. Hi ha restaurants orientals, italians o americans boníssims. Hi ha una expressió que diu que els comptes clars i la xocolata espesa, i és que per descomptat trobem restaurants cars i barats. Els més econòmics solen ser aquells on sopes de bocata. L’entrepà tampoc és tan fàcil com sembla i se’n pot gaudir tant o més que amb un menjar de plat. Crec que un dels destacats s’anomena manolito i no és difícil de trobar-lo si pregunteu una miqueta pels nostres carrers. Una altra expressió diu que panxa plena, cor content, i per això tenim, molts i de ben bons, restaurants de cuina valenciana i mediterrània. No diré noms. No obstant això, trobe que a Vila-real no hi ha cap ni un que no pague la pena. Cadascun té el seu punt d’originalitat i autenticitat.

A Vila-real ve gent de tot arreu atreta pel nostre magnífic equip de futbol. Així, poden trobar de tot als nostres carrers. Hi ha fins i tot gastronomia especialitzada, com un restaurant centrat en formatges. Cada vegada que hi entre intente tastar-ne un de nou. Mai hauria imaginat que pogueren existir tants.

Per als amants del vi hi ha un altre racó similar, tot i que cal dir que no hi ha restaurant a la ciutat que no oferisca bons vins, perquè també diuen que amb pa i vi es fa camí! I si ens agrada un tipus de gastronomia més del nord hi ha fins i tot cuina basca. De cerveses hi ha la gana, perquè de fet a la localitat s’hi produeixen diverses variants d’aquesta beguda clàssica. Panxa plena, cor content, així que si voleu felicitat podeu vindre a la ciutat i gaudir.

Regidor de Compromís per Vila-real