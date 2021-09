Amb la signatura del nou Conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Castelló, un acord que regula les condicions de treball del personal que treballa al consistori, Castelló fa un pas de gegant en l’assoliment de mesures de gran rellevància política en matèria d’igualtat. I bon exemple d’açò és que les empleades municipals que ho necessiten podran demanar un permís menstrual recuperable de 8 hores al mes; un permís que, juntament amb el consistori de Girona, servirà de guia per a aquelles administracions que vullguen avançar en matèria de drets socials.

I més capdavanter encara és el permís que permet acumular les baixes de maternitat i paternitat en una sola persona si es tracta d’una família monoparental. I aquesta sí que és una mesura pionera, atès que som la primera administració de l’estat en garantir-ho, situant-nos així al capdavant en matèria d’igualtat.

No hi ha cap dubte que l’equiparació dels permisos, remunerats, iguals i intransferibles per naixement, acollida permanent i adopció va ser un pas històric en la garantia dels drets dels xiquets i xiquetes, la igualtat i la corresponsabilitat en la criança i les cures. Però és que el govern de Fadrell hem fet un pas més enllà en matèria d’igualtat: d’una banda hem sigut les primeres en reconèixer la diversitat familiar atenent a la família monoparental i, a més, reconeixem el dret de xiquetes i xiquets a passar temps amb la seua família donat que es beneficien del mateix temps de cures i atenció directes que en el cas de néixer en una llar biparental.

Un avanç pioner, únic i històric a l’estat espanyol i que afavoreix, malgrat no tindre encara legislació al respecte, la conciliació de la vida laboral i familiar i la igualtat d’oportunitats atès que, en el cas de les famílies monoparentals, les persones progenitores són majoritàriament dones.

Castelló pot dir amb orgull que aquest govern ha fet un pas ferm i únic en la conquesta d’un nou dret, encara per legislar, i que garanteix l’assoliment d’un nou dret i un pas més en la igualtat d’oportunitats.

Regidora de Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Castelló