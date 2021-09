Qüestió de prioritats

A l’Ajuntament de Castelló la prioritat és l’activitat econòmica, la que genera riquesa, llocs de treball i ha de ser a través de la contractació, la inversió i les ajudes per a pimes. Seguint amb obres de mobilitat, a fer més amables i atractius els barris, i en avançar en una ciutat verda. En potenciar el benestar social i la vida de les famílies que conformen Castelló.

Mentre estaven els que construïen escoles amb l’empresa del Yonki del Dinero, sí la de les mossegades de la corrupció, altres estem fent la inversió més important que s’està realitzant a Castelló amb el Pla Edificant. 8,5 milions per a escoles, per als xiquets i xiquetes, per a les famílies de Castelló i per al futur de la nostra ciutat. I sí, dic construïen perquè l’escola més nova que té aquesta ciutat, Benadressa, li ha caigut el sostre a trossos i això, a banda de ser una autèntica vergonya, ens costa 800.000 euros. Dic aquesta perquè és la més recent, però no és l’única: Ripollés, El Pinar, l’Isidoro Andrés, l’Escola d’Hostaleria, etc. Quan parlem d’educació, cal primer fer un exercici d’autocrítica. Els vostres desperfectes estem reparant-los nosaltres.

Oportunitats per a la gent dels nostres barris

Ara arriba «el presidente de todos» despertant l’activitat econòmica al País Valencià amb una rebaixa d’impostos de 1.500 milions d’euros i generant 70.000 llocs de treball. A veure si prometen com feia M. Rajoy i tot acaba en una pujada enorme de l’IVA, i en compte de guanyar ocupació, tornem a perdre drets socials, inversions, infraestructures i sent la cua d’Europa en sanitat i educació pública. No ens enganyeu, les rebaixes fiscals sempre les voleu en mans dels qui tenen la butxaca més plena, i als treballadors que els conviden a café. Menys privilegis i capritxos per als senyorets, i més drets i oportunitats per a la gent normal, la dels nostres barris.

Poder estudiar una carrera, que els nostres joves no hagen de destinar el 70% del sou a llogar una vivenda, acudir a un hospital d’urgència o tindre més recursos per a salut mental. Qüestions que semblen senzilles i bàsiques, però que són qüestió de prioritats. Això és el que els molesta, la classe a la qual pertanys. Per sort, a Castelló som una ciutat oberta, educadora, feminista i sostenible que escriu la seua història prioritzant les persones que la conformen. Rectifique. De vegades, escoltant-los i llegint titulars buits de contingut NO m’estranye. El Debat d’Estat de la Ciutat de Castelló ens deixa més clar que no volem una ciutat governada per la dreta més rància, anacrònica, caduca i que sols fa que jugar al tiki-taki.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló